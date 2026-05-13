Зеленский заключил с Литвой оборонное соглашение в формате «Drone Deal»

Зеленский и президент Литвы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонной экспертизы и промышленности в формате Drone Deal.
Президент Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере оборонной экспертизы и промышленности в формате «Drone Deal».

Стороны договорились развивать кооперацию в областях ПВО, противоракетной обороны и беспилотных систем. В частности, речь идет о возможной локализации производства в Литве дальнобойных ударных, морских, перехватывающих и бомбардировочных дронов.

«Соглашение должно усилить обе наши страны в защите, и важно, что оно построено на принципе взаимности: мы поддерживаем наших партнеров, реально и ощутимо поддерживающих нашу защиту», – заявил Зеленский.

В рамках договоренностей экспертная команда из Украины будет работать в Литве над созданием современных способностей безопасности для реагирования на новейшие угрозы.

Также во время переговоров лидеры обсудили риски региональной безопасности со стороны Беларуси и поддержку евроинтеграции Украины.

Напомним, недавно Зеленский говорил, что Украина ведет переговоры о расширении программы Drone Deal, которая направлена прежде всего на оборону, со странами еще нескольких регионов, на данный момент у Киева есть запросы от 11 стран Ближнего Востока.

Также сообщалось, что Украина запускает совместное производство mid-strike дронов с Норвегией. Первая партия ударных БПЛА поступит Киеву уже к лету.

