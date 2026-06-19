Рекордные взносы в PURL и $4 млрд помощи: чем партнеры усилят ВСУ после нового «Рамштайна»

Национальная безопасность
Читати українською
По итогам 35-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины «Рамштайн» союзники объявили о $4 млрд новой помощи. Средства направят на ракеты Patriot, дальнобойную артиллерию, дроны и усиление систем противовоздушной обороны.
Фото: Федоров в Telegram

Международные партнеры объявили о $4 млрд новой помощи Украине по результатам 35-го заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате «Рамштайн».

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, подведя итоги «Рамштайна».

Как союзники финансируют закупку оружия из США в рамках инициативы PURLПриобретение американского оружия для Украины по инициативе НАТО PURL. Сколько денег внесли союзники в прошлом году и планы на 2026 год – на инфографике.

По словам министра, поддержка все больше сосредоточивается на направлениях, которые дают самый ощутимый результат на поле боя – прежде всего это противовоздушная оборона, дальнобойная артиллерия и украинские беспилотники.

Около $1 млрд направят на программу PURL, которая обеспечивает Украину ракетами для систем Patriot. Наибольшие взносы сделали Германия, Норвегия, Нидерланды, Швеция

Отдельно Германия выделяет еще $200 млн на механизм JUMPSTART для долгосрочных закупок ракет к Patriot.

Еще около $540 млн партнеры направляют на закупку артиллерийских боеприпасов повышенной дальности. Это направление профинансируют Норвегия, Дания, Испания, Литва и Люксембург.

Более $1 млрд будет направлено на развитие беспилотных систем. В частности, Великобритания профинансирует закупку 150 тысяч украинских дров, Нидерланды – крылатые ракеты-дроны для Сил обороны, а Норвегия – морские беспилотники

Также партнеры продолжают инвестировать в усиление систем ПВО, а именно – средства радиоэлектронной борьбы, боевые машины пехоты, учебные центры и другие ключевые потребности Сил обороны Украины.

Напомним, ранее министр обороны Украины Михаил Федоров и глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус подписали договорились о совместном развитии антибаллистических возможностей и организации совместного серийного производства наземных роботизированных комплексов (НРК) «Термит».

Кроме этого, власти Великобритании официально объявили о выделении очередного пакета оборонной поддержки для Украины, общая стоимость которого составляет 750 миллионов фунтов стерлингов (приблизительно 1 миллиард долларов США).

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Михаил Федоров Оружие Помощь Рамштайн PURl
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Лидеры ЕС впервые продлили экономические санкции против россии сразу на год
Рекордные взносы в PURL и $4 млрд помощи: чем партнеры усилят ВСУ после нового «Рамштайна»
Зеленский заявил, что путин боится возвращения своей армии домой, поэтому не заканчивает войну
«Это будет нечестно»: премьер Венгрии призвал не ускорять вступление Украины в ЕС
итогиУдар по Московскому НПЗ и новые пакеты помощи от партнеров. Главное за день
Военным ограничат доступ к азартным играм: Кабмин принял постановление
Лубинец рассказал, сколько похищенных россией детей удалось вернуть в Украину
Оккупанты ударили по Сумщине ракетой с кассетным боеприпасом, есть жертва
США отменили морскую блокаду Ирана
Военные уже подали более 500 рапортов на возвращение из СОЧ по новому механизму
Больше новостей