Рекордные взносы в PURL и $4 млрд помощи: чем партнеры усилят ВСУ после нового «Рамштайна»

Международные партнеры объявили о $4 млрд новой помощи Украине по результатам 35-го заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате «Рамштайн».

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, подведя итоги «Рамштайна».

27 февраля 2026, 15:15 Как союзники финансируют закупку оружия из США в рамках инициативы PURL Приобретение американского оружия для Украины по инициативе НАТО PURL. Сколько денег внесли союзники в прошлом году и планы на 2026 год – на инфографике.

По словам министра, поддержка все больше сосредоточивается на направлениях, которые дают самый ощутимый результат на поле боя – прежде всего это противовоздушная оборона, дальнобойная артиллерия и украинские беспилотники.

Около $1 млрд направят на программу PURL, которая обеспечивает Украину ракетами для систем Patriot. Наибольшие взносы сделали Германия, Норвегия, Нидерланды, Швеция

Отдельно Германия выделяет еще $200 млн на механизм JUMPSTART для долгосрочных закупок ракет к Patriot.

Еще около $540 млн партнеры направляют на закупку артиллерийских боеприпасов повышенной дальности. Это направление профинансируют Норвегия, Дания, Испания, Литва и Люксембург.

Более $1 млрд будет направлено на развитие беспилотных систем. В частности, Великобритания профинансирует закупку 150 тысяч украинских дров, Нидерланды – крылатые ракеты-дроны для Сил обороны, а Норвегия – морские беспилотники

Также партнеры продолжают инвестировать в усиление систем ПВО, а именно – средства радиоэлектронной борьбы, боевые машины пехоты, учебные центры и другие ключевые потребности Сил обороны Украины.

Напомним, ранее министр обороны Украины Михаил Федоров и глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус подписали договорились о совместном развитии антибаллистических возможностей и организации совместного серийного производства наземных роботизированных комплексов (НРК) «Термит».

Кроме этого, власти Великобритании официально объявили о выделении очередного пакета оборонной поддержки для Украины, общая стоимость которого составляет 750 миллионов фунтов стерлингов (приблизительно 1 миллиард долларов США).

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