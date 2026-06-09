Украина подписала Drone Deal с Латвией

Украина и Латвия заключили двустороннее соглашение в сфере развития и производства беспилотных систем. Документ подписали президент Украины Владимир Зеленский и новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс во время встречи в Таллинне.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

30 апреля 2026, 17:34 «Золотая акция»: почему мир заинтересовался дронами из Украины Украина стала уникальной страной, которая будет торговать оружием с другими государствами, защищаясь от агрессора.

Согласно документу, Латвия обязуется содействовать укреплению украинских оборонных возможностей. В частности, речь идет о прямой поддержке в сфере дронов, средств противовоздушной и противоракетной обороны.

План взаимодействия включает в себя поставки готовой оборонной продукции, финансирование украинского оборонно-промышленного комплекса, обмен передовыми технологиями, опытом и знаниями. Отдельным пунктом прописано сотрудничество по развитию интегрированной системы защиты украинского неба.

«Это уже шестая сделка в таком формате, которую наша страна заключает с партнерами. Drone Deal открывает много возможностей для Украины и Латвии в совместном производстве, прежде всего в сотрудничестве для защиты, которое необходимо на фоне всех вызовов безопасности», – указали в ОП.

Напомним, до этого сообщалось, что президент Зеленский подписал Drone Deal с Литвой.

Также сообщалось, что Украина запускает совместное производство mid-strike дронов с Норвегией. Первая партия ударных БПЛА поступит Киеву уже к лету.

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