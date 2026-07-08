Апелляция подтвердила приговор по делу об убытках предприятия МинАПК

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила приговор, которым к заключению приговорили бывшего директора государственного предприятия «Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала» Василия Сахненко и руководителя немецко-украинского предприятия «БИТ» Игоря Трушенко.

Такое решение 8 июля приняла АП ВАКС, сообщает пресс-служба суда, но не указывает фамилий обвиняемых.

По информации «Слово и дело», речь идет именно о Сахненко и Трушенко. Как известно, антикоррупционный суд признал виновными Сахненко и Трушенко. Первому суд назначил наказанием 4 года лишения свободы с 13 600 грн штрафа, а второму – 3 года 10 месяцев с 12 750 грн штрафа. На экс-руководителя госпредприятия возложили следующие обязанности: не отлучаться без разрешения суда за пределы территории Украины, сдать загранпаспорта. Одновременно Трушенко был оставлен под стражей. Также суд удовлетворил гражданский иск к обвиняемым и поставил взыскать с них солидарно 13,4 млн грн ущерба. Сторона защиты подала апелляционные жалобы на приговор.

«8 июля 2026 года Апелляционная палата ВАКС завершила рассмотрение апелляционных жалоб стороны защиты на приговор ВАКС от 11.12.2025, которым бывший директор ГП «ЦСЭНСМ» и руководитель частной компании признан виновным в совершении ряда уголовных правонарушений. По результатам разбирательства коллегия судей оставила апелляционные жалобы стороны защиты без удовлетворения, а приговор ВАКС – без изменений. Бывший директор частного предприятия взят под стражу в зале судебного заседания», – информирует суд.

Ранее ВАКС утвердил соглашение о признании виновности с бывшим директором Полтавского филиала ГП ЦСЭНСМ, а также экс-руководителем ООО «Козельщинский пеллетный завод».

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшим директорам ГП «Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала» (ГП «ЦСЭНСМ») и Полтавскому филиалу ГП «ЦСЭНСМ» в злоупотреблении служебным положением. Также подозрение вручили бенефициару и директору двух частных компаний.

Действия лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины, бенефециару и руководителю частной компании дополнительно инкриминируют пособничество по ч. 5 ст. 27 УКУ.

По данным следствия, в начале 2020 года чиновники заключили договоры на поставку частным компаниям зерна будущего урожая. Впоследствии подозреваемые умышленно внесли изменения в эти договоры – отменили пункт о требовании учитывать рыночные цены на момент поставки. В результате зерно продали почти по вдвое меньше рыночной цене. Этим госпредприятию причинили 13,4 млн грн убытков.

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