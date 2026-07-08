Россия повторно ударила по Киеву: БПЛА попал в многоэтажку

Национальная безопасность
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Армия Путина повторно атаковала Киев, попав в многоэтажку. Также в столице в результате дневного удара войск российской федерации 8 июля снова возросло число погибших и пострадавших.
ГСЧС Украины

В Киеве погибли три человека из-за вражеского удара БПЛА рф по столице 8 июля. Также 10 человек получили ранения различной степени тяжести. Кроме этого, армия Путина повторно атаковала Киев вечером, попав в многоэтажку.

Об этом сообщил столичный городской глава Виталий Кличко в Телеграм-канале.

«По данным медиков, погибли трое жителей столицы. 10 пострадавших сейчас в столице в результате атаки вражеских БПЛА», – написал Кличко.

Кроме этого он отметил, что 8 раненых медики доставили в больницы города и госпитализировали. Всем пострадавшим оказали неотложную помощь.

Позже Кличко сообщил о еще одном ударе оккупантов по Киеву. Вечером армия рф попала дроном в многоэтажку Деснянского района. Экстренные службы уже направляются на место чрезвычайного происшествия.

«В Деснянском районе, по предварительной информации, попадание БПЛА в 25-этажный жилой дом на уровне 16 этажа. Экстренные службы направляются на место», – написал Кличко.

Напомним, днем 8 июля россияне атаковали ударными дронами столицу Украины. В результате падения БПЛА в Деснянском районе Киева произошел пожар. Вражеский беспилотник упал и взорвался вблизи газораспределительной станции.

Также сегодня утром российская оккупационная армия атаковала БПЛА и ракетами Харьков и Херсон. В результате удара врага по маршрутному такси в Корабельном районе Херсона погибла женщина. Также враг ударил по АЗС и жилому дому в Харькове, ранив более 40 человек.

Кроме этого, в ночь на 8 июля в Киеве прозвучала серия мощных взрывов. В результате обстрела рф на местах попаданий вспыхнули пожары, на данный момент известно как минимум о двух пострадавших и одной погибшей.

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