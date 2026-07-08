В НАТО обсуждают возможность отмены саммита в 2027 году из-за Трампа – Bloomberg

Страны НАТО рассматривают возможность отказа от проведения саммита Североатлантического Альянса в 2027 году. Одной из причин такого шага является стремление избежать новых публичных конфликтов с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

6 июля 2026, 15:29 Анкара без иллюзий: что НАТО может дать Украине – и чего снова не даст Саммит НАТО в Анкаре вряд ли принесет Украине прорыв в вопросе членства, но может закрепить новую формулу отношений: Киев как контрибьютор безопасности, а не только получатель помощи. Главные ожидания - ПВО, ракеты, поддержка ОПК и гарантии финансирования.

По данным журналистов, вопрос отказа от ежегодных саммитов активно обсуждается в ходе нынешней встречи лидеров НАТО в Анкаре. Собеседники Bloomberg опасаются, что саммит, который в следующем году должна принимать Албания, может превратиться в очередную площадку для критики Альянса со стороны Трампа.

Дополнительным фактором является то, что Албания долгое время оставалась среди стран НАТО, которые не выполняли обязательств по расходам на оборону на уровне не менее 2% ВВП.

Вместе с тем, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает за сохранение ежегодных саммитов, считая их важными для поддержания международного внимания к НАТО.

Напомним, накануне стало известно о том, что Великобритания, Франция и Германия запустили масштабную инициативу НАТО стоимостью $50 млрд для создания европейских дальнобойных ударных систем без участия США. Программа должна усилить обороноспособность Европы и сократить отставание от России в сфере ракет большой дальности.

А до этого сообщалось, что Польша и страны Балтии готовятся к сценарию без прямого участия США в случае нападения россии.

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