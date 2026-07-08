Южная Корея выделит Украине новый пакет помощи на $100 миллионов

Южная Корея подтвердила предоставление Украине пакета финансовой помощи в размере 100 миллионов долларов США.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в Телеграм-канале 8 июля.

«Встретился с президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном. Рад нашей первой встрече. Мы заинтересованы в продуктивных отношениях с Южной Кореей, и сегодня говорили о том, что нужно для обеих наших стран. Благодарен за решение выделить 100 миллионов долларов на комплексный пакет поддержки для нашей страны», – отметил Зеленский.

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Также с президентом Южной Кореи пообщался и министр иностранных дел Андрей Сибига. Он отметил, что стороны обменялись мнениями относительно того, что безопасность Украины и Южной Кореи взаимосвязаны. Прежде всего из-за факта вовлечения российской стороной военных из Северной Кореи в агрессию против Украины.

Ранее стало известно, что Норвегия предоставит Украине дополнительные 3 млрд норвежских крон (примерно 300 млн долларов) для укрепления систем противовоздушной обороны. Средства направят, в частности, на закупку ракет для систем Patriot.

А накануне новый пакет военной помощи Украине почти на 600 миллионов евро выделила Дания. Более трети этих средств направят на датскую модель, которая позволяет закупать большое количество оружия с краткими сроками поставки.

Также президент США Дональд Трамп сказал, что Вашингтон готов предоставить Украине право на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Кроме этого, Турция заверила, что продолжит военную поддержку Украины и присоединится к инициативе относительно перечня приоритетных потребностей Киева.

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