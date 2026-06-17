Папа Римский отреагировал на новые удары рф по Украине и обстрел Лавры

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Папа Римский Лев XIV высказался касательно недавних российских атак на Украину. Отдельно в обращении упоминаются повреждения церквей.
Фото: Alamy Stock Photo

Папа Римский Лев XIV высказался касательно недавних российских атак на Украину, которые сопровождались масштабными ударами и новыми разрушениями гражданской инфраструктуры. Отдельно в обращении упоминаются повреждения церквей.

Заявление было опубликовано в соцсети X.

Удары по святыне: сколько религиозных объектов разрушила рф в УкраинеАтаки на религиозное наследие. Россия повредила или разрушила более 740 религиозных сооружений в Украине за годы вторжения. Подробнее – на инфографике Слово и дело.

В своем обращении понтифик подчеркнул, что война продолжает расширяться и уносит все больше жизней среди мирного населения.

«Много невинных жертв, погибли спасатели, церкви и объекты культурного наследия опустошены огнем. Я сочувствую всем, кто оплакивает своих близких, раненым и тем, кто мужественно продолжает служить жизни среди насилия», – заявил Лев XIV.

Он также призвал к прекращению войны и отметил необходимость поиска диалога как единственного пути к установлению справедливого и длительного мира.

Напомним, 15 июня российская aрмия нанесла массированный удар по Украине с применением 611 БПЛА и 70 ракет, в частности «Цирконов» и баллистических «Искандеров». ПВО обезвредила 582 беспилотника и 50 ракет, в том числе пять из шести «Цирконов».

Под удар оккупантов попал, в частности, Успенский собор Киево-Печерской лавры. Там вспыхнул масштабный пожар, который ликвидировали специалисты ГСЧС.

По предварительным оценкам, восстановление поврежденных российским обстрелом объектов Киево-Печерской лавры может занять два года, а сумма нанесенного ущерба уже превышает 500 млн грн.

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