Папа Римский отреагировал на новые удары рф по Украине и обстрел Лавры

Папа Римский Лев XIV высказался касательно недавних российских атак на Украину, которые сопровождались масштабными ударами и новыми разрушениями гражданской инфраструктуры. Отдельно в обращении упоминаются повреждения церквей.
Заявление было опубликовано в соцсети X.
В своем обращении понтифик подчеркнул, что война продолжает расширяться и уносит все больше жизней среди мирного населения.
«Много невинных жертв, погибли спасатели, церкви и объекты культурного наследия опустошены огнем. Я сочувствую всем, кто оплакивает своих близких, раненым и тем, кто мужественно продолжает служить жизни среди насилия», – заявил Лев XIV.
Он также призвал к прекращению войны и отметил необходимость поиска диалога как единственного пути к установлению справедливого и длительного мира.
Напомним, 15 июня российская aрмия нанесла массированный удар по Украине с применением 611 БПЛА и 70 ракет, в частности «Цирконов» и баллистических «Искандеров». ПВО обезвредила 582 беспилотника и 50 ракет, в том числе пять из шести «Цирконов».
Под удар оккупантов попал, в частности, Успенский собор Киево-Печерской лавры. Там вспыхнул масштабный пожар, который ликвидировали специалисты ГСЧС.
По предварительным оценкам, восстановление поврежденных российским обстрелом объектов Киево-Печерской лавры может занять два года, а сумма нанесенного ущерба уже превышает 500 млн грн.
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