Атака БПЛА на Киев: стало известно об одной жертве, количество пострадавших возросло

Национальная безопасность
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8 июля войска российской федерации атаковали Киев. Один из дронов взорвался вблизи газораспределительной станции, другой упал на крышу нежилого здания. Ранены по меньшей мере 8 человек.
Телеграф

В результате удара войск российской федерации по Киеву 8 июля снова возросло количество пострадавших. Также стало известно об одном погибшем человеке.

Об этом сообщили столичный городской глава Виталий Кличко и глава КГВА Тимур Ткаченко в Телеграм-каналах.

«По обновленным данным, к сожалению, один человек погиб. Дроновый террор россия сегодня не прекращает. Бережем друг друга», – написал глава КГВА Тимур Ткаченко.

Тем временем городской глава Киева Кличко уточнил, что количество пострадавших возросло до 8 человек. Среди травмированных – двое медицинских работников.

«Среди пострадавших в результате атаки вражеских БПЛА на столицу – двое медиков. На данный момент всего 8 раненых», – написал Кличко.

Напомним, днем 8 июля россияне атаковали ударными дронами столицу Украины. В результате падения БПЛА в Деснянском районе Киева произошел пожар. Вражеский беспилотник упал и взорвался вблизи газораспределительной станции.

Также сегодня утром российская оккупационная армия атаковала БПЛА и ракетами Харьков и Херсон. В результате удара врага по маршрутному такси в Корабельном районе Херсона погибла женщина. Также враг ударил по АЗС и жилому дому в Харькове, ранив более 40 человек.

Кроме этого, в ночь на 8 июля в Киеве прозвучала серия мощных взрывов. В результате обстрела рф на местах попаданий вспыхнули пожары, на данный момент известно как минимум о двух пострадавших и одной погибшей.

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