Подозреваемому соорганизатору дела о жилье переселенцев продлили обязанности

Политика
Читати українською
Суд поддержал просьбу прокурора САП о продлении срока действия обязательств подозреваемого бизнесмена.
фото: youtube.com/@ZARAZINFO

Высший антикоррупционный суд продлил до 30 августа срок действия обязанностей, возложенных на предпринимателя Вадима Гефтера. НАБУ и САП подозревают его в соорганизации завладения почти 20 млн грн при закупке недвижимости для нужд внутренне перемещенных лиц из Луганской области.

Такое решение 29 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде 6,65 млн грн залога к бизнесмену Гефтеру. Он также обязан: прибывать по первому требованию; не отлучаться за пределы Днепропетровской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с подозреваемыми в данном уголовном производстве и свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил продлить действие этих обязанностей еще на два месяца.

«Продлить на два месяца, но в рамках срока досудебного расследования, до 30 августа 2026 года срок действия обязанностей, возложенных на (Гефтера – ред.)», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили организованную группу, завладевшую почти 20 млн грн при закупке недвижимости для нужд внутренне перемещенных лиц из Луганской области. По данным следствия, в 2022 году глава Лисичанской ГВА утвердил программу «Временный дом», которая предусматривала обеспечение жильем переселенцев. На ее реализацию из бюджета было выделено 35 млн грн.

Далее, по версии следствия, фигуранты выкупили корпоративные права на общество, которому принадлежал детский лагерь в Кировоградской области, после чего организовали его приобретение по Лисичанской МВА по значительно завышенной цене. Правоохранители установили, что разница между рыночной стоимостью объекта и фактически уплаченными средствами составила 19,3 млн грн.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
НАБУ САП коррупция Переселенцы Жилье Высший антикоррупционный суд Лисичанск ВПЛ
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Цены на нефть взлетели после заявлений Трампа о конце перемирия с Ираном
Эрдоган заявил о военной поддержке Украины и пообещал «склонить россию» к миру
Апелляция подтвердила 9 лет заключения экс-главе Тернопольского облсовета
Подозреваемому соорганизатору дела о жилье переселенцев продлили обязанности
В Харькове количество пострадавших в результате ракетного удара превысило 30 человек
В Киеве вражеский дрон взорвался возле газораспределительной станции, есть раненые
Норвегия выделила 3 млрд крон на усиление противовоздушной обороны Украины
Экс-чиновник Минобороны получил подозрение за поставку ВСУ бракованных минометов
Трамп заявил о завершении перемирия с Ираном после новых ударов США
ВАКС возобновил слушание дела обвиняемого экс-судьи из Одессы
Больше новостей