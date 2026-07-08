Подозреваемому соорганизатору дела о жилье переселенцев продлили обязанности

Высший антикоррупционный суд продлил до 30 августа срок действия обязанностей, возложенных на предпринимателя Вадима Гефтера. НАБУ и САП подозревают его в соорганизации завладения почти 20 млн грн при закупке недвижимости для нужд внутренне перемещенных лиц из Луганской области.

Такое решение 29 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде 6,65 млн грн залога к бизнесмену Гефтеру. Он также обязан: прибывать по первому требованию; не отлучаться за пределы Днепропетровской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с подозреваемыми в данном уголовном производстве и свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил продлить действие этих обязанностей еще на два месяца.

«Продлить на два месяца, но в рамках срока досудебного расследования, до 30 августа 2026 года срок действия обязанностей, возложенных на (Гефтера – ред.)», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили организованную группу, завладевшую почти 20 млн грн при закупке недвижимости для нужд внутренне перемещенных лиц из Луганской области. По данным следствия, в 2022 году глава Лисичанской ГВА утвердил программу «Временный дом», которая предусматривала обеспечение жильем переселенцев. На ее реализацию из бюджета было выделено 35 млн грн.

Далее, по версии следствия, фигуранты выкупили корпоративные права на общество, которому принадлежал детский лагерь в Кировоградской области, после чего организовали его приобретение по Лисичанской МВА по значительно завышенной цене. Правоохранители установили, что разница между рыночной стоимостью объекта и фактически уплаченными средствами составила 19,3 млн грн.

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