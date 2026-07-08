ВАКС снова продлил арест и уменьшил залог экс-руководителю налоговой службы

Политика
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Антикоррупционный суд частично поддержал просьбу детектива НАБУ о продлении срока содержания в СИЗО.
фото: tax.gov.ua

Высший антикоррупционный суд продлил до 10 августа срок содержания под стражей бывшего главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова, но уменьшил ему залог до 1,25 млн грн.

Такое решение 11 июня принял ВАКС, которое 22 июня Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд заключил под стражу Олейникова и определил ему залог в 5 млн грн. 15 апреля ВАКС продлил арест на два месяца, но уменьшил залог до 3,32 млн грн. Позже Апелляционная палата ВАКС снизила залог до 2 млн грн.

В дальнейшем детектив Национального антикоррупционного бюро снова просил продлить арест Олейникова еще на два месяца. 11 июня ВАКС частично поддержал ходатайство и продлил арест до 10 августа, но уменьшил залог до 1,25 млн грн. Защитник подозреваемого подал апелляционную жалобу на это решение.

«Апелляционную жалобу защитника подозреваемого (Олейникова – ред.) – оставить без удовлетворения, а определение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 11 июня 2026 года – без изменений», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили 11 человек в участии в преступной организации, создавшей конвертационный центр с оборотом в 15 млрд грн. В частности, среди подозреваемых есть бывший глава Государственной налоговой службы Евгений Олейников. Как установило следствие, он способствовал беспрепятственной работе конвертцентра, а его бывшая заместительница, возглавлявшая комиссию по остановке регистрации налоговых накладных, обеспечивала принятие решений в пользу нужных компаний.

По данным НАБУ, участники организации создали схему из более чем 200 юридических лиц для минимизации налоговых платежей. Деятельность центра стала возможной благодаря систематическим злоупотреблениям чиновников ДПС и подкуп отдельных служащих.

По материалам дела, в 2020-2023 годах центр выписал налоговые накладные с ложными данными на общую сумму 15 млрд грн, фиктивный НДС составил более 2,3 млрд грн. В результате сделки государственный бюджет недополучил более 147 млн грн.

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