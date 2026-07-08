Апелляция подтвердила 9 лет заключения экс-главе Тернопольского облсовета

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила приговор, которым к 9 годам лишения свободы приговорили бывшего главу Тернопольского областного совета Михаила Головко за получение неправомерной выгоды и незаконное хранение боеприпасов. Его арестовали в зале суда.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как известно, антикоррупционный суд признал виновным экс-председателя Тернопольского облсовета Головко. Ему назначили наказанием 9 лет заключения с конфискацией имущества. Защитник обвиняемого подал апелляционную жалобу.

«АП ВАКС поддержала позицию прокурора САП и оставила без изменений наказание бывшему председателю Тернопольского областного совета М. Головко. Таким образом, Головко окончательно признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 и ч. 1 ст. 263 УК Украины. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, кроме выборных, сроком в 3 года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества», – информирует САП.

Напомним, САП направила в суд дело экс-главы Тернопольского облсовета Михаилу Головко, первого замглавы и замглавы Тернопольской ОВА Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука соответственно. По версии обвинения, они высказывали упорные просьбы местному бизнесмену и волонтеру предоставить в общей сложности более 2,4 млн грн за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского областного совета, а также за осуществление оплаты по задолженности Тернопольского ОВА перед ООО за работы, уже выполненные и принятые в 2022 году.

Такие неправомерные действия чиновников совершались, несмотря на то, что предприниматель занимался волонтерской деятельностью и всячески помогал силам обороны Украины. Председателя Тернопольского облсовета и двух заместителей председателя Тернопольского ОВА задержали «на горячем» сразу после получения ими части оговоренных средств, а именно более 600 тыс. грн.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.