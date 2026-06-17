«Вместе мы обеспечим вас»: Рютте пообещал Украине больше ракет для Patriot

Украина получит необходимую военную технику и оборудование от европейских государств и Соединенных Штатов, чтобы иметь возможность продолжать борьбу против российской федерации и защищать мирные города от ударов оккупантов.

Такое заявление в ходе пресс-конференции 17 июня сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

В частности, он отметил, что во время встречи министров обороны Альянса 18 июня, а также на саммите НАТО в Турции основное внимание сосредоточат на том, «что нужно Украине для продолжения борьбы».

8 июня 2026, 16:26 Больше всего танков на вооружение ВСУ передали Польша, Нидерланды, Дания и Германия За годы вторжения Украина получила на вооружение более 900 различных типов танков от союзников. Каких именно и от кого больше всего – на инфографике.

Он заверил, что Соединенные Штаты Америки и европейские страны имеют твердое обязательство поддерживать поток оружия в Украину и обеспечивать необходимое финансирование.

По его словам, в первую очередь речь идет о ракетах-перехватчиках для систем Patriot, которые «имеют решающее значение для защиты украинских городов и ключевой инфраструктуры».

«Это знаменитая программа PURL. Сейчас со стороны ЕС заработает «Кредит на поддержку Украины», так что это поможет. Я не буду приводить цифры на данный момент, но я вполне уверен, что вместе мы обеспечим вас (Украину) всем необходимым, насколько европейцы и американцы могут помочь вам защищаться», – сказал Рютте.

Также генсек НАТО анонсировал заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» и Группы ядерного планирования на саммите в Анкаре, который запланирован на начало июля. В то же время он предупредил, что график президента Украины в июле будет насыщенным и предусматривает большое количество встреч на саммите.

«Программа уже очень насыщенная», – подчеркнул Рютте, и иронично заметил, что встреч со всеми 32 лидерами не планируется.

Ранее СМИ писали, что Украина планирует обратиться к союзникам с просьбой о дополнительных $20 млрд военной помощи, которые должны пойти на усиление ударных возможностей, противовоздушную оборону и закупку вооружений.

Тем временем страны НАТО обсуждают новый механизм военной поддержки Украины, который может предусматривать выделение 70 млрд евро.

Также мы сообщали, что в начале июня Палата представителей США приняла масштабный законопроект, предусматривающий многомиллиардную помощь Украине и ужесточение санкций против россии.

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