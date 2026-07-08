Эрдоган заявил о военной поддержке Украины и пообещал «склонить россию» к миру

Политика
Читати українською
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил Украину в дальнейшей поддержке со стороны Анкары и пообещал надавить на Кремль, чтобы склонить его к миру.
Фото: EPA-EFE

Турция продолжит военную поддержку Украины и присоединится к инициативе относительно перечня приоритетных потребностей Киева. Также Анкара обещает давить на Москву по дипломатическим каналам, чтобы приблизить завершение войны.

Об этом на полях саммита НАТО заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

«Я поддерживаю инициативу Украины относительно приоритетных списков потребностей. Помимо военной поддержки, которую мы предоставляем из собственного национального запаса, мы и впредь будем вносить вклад в рамках доступа PURL. Поддерживая Украину, мы пользуемся нашими каналами коммуникации, чтобы направлять россию к миру», – заявил президент Турции.

Рассчитывают, что США «сдадут» Украину: FT узнала, когда рф может вернуться к переговорамРоссия не планирует возвращаться к содержательным переговорам по завершению войны в Украине как минимум до февраля 2027 года. По данным Financial Times, Кремль рассчитывает захватить всю Донецкую область и принудить Киев к уступкам при поддержке давления США.

Также во время выступления в Анкаре турецкий лидер сообщил, что страна выделила дополнительные 24 миллиарда долларов на проект противовоздушной и противоракетной обороны «Стальной купол». Кроме того, он напомнил, что Турция обладает крупнейшей сухопутной армией в Европе, и предложил аккредитовать при НАТО турецкий центр противодействия беспилотным системам, способный нейтрализовать воздушные и морские дроны.

Отдельно Эрдоган поблагодарил США, Испанию, Германию и Италию, которые развернули дополнительные батареи ПВО для защиты Турции от ракетных угроз.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что российский диктатор владимир путин желает завершить войну против Украины. Президент Америки заявил, что глава Кремля сейчас «действительно испытывает давление».

До этого глава Белого дома провел длительный телефонный разговор с российским диктором. По информации Кремля, лидеры около полутора часов обсуждали российско-украинскую войну и предстоящий саммит НАТО.

Также мы сообщали, что путин признал, что никаких соглашений с Трампом в Анкоридже не было.

Тем временем президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина передала «друзьям путина» предложения касательно возможной встречи для обсуждения завершения войны.

А руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов рассказал, когда возможно завершение активной фазы войны с рф.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Дональд Трамп Владимир Путин НАТО Россия США Украина Реджеп Тайип Эрдоган Война с Россией
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Цены на нефть взлетели после заявлений Трампа о конце перемирия с Ираном
Эрдоган заявил о военной поддержке Украины и пообещал «склонить россию» к миру
Апелляция подтвердила 9 лет заключения экс-главе Тернопольского облсовета
Подозреваемому соорганизатору дела о жилье переселенцев продлили обязанности
В Харькове количество пострадавших в результате ракетного удара превысило 30 человек
В Киеве вражеский дрон взорвался возле газораспределительной станции, есть раненые
Норвегия выделила 3 млрд крон на усиление противовоздушной обороны Украины
Экс-чиновник Минобороны получил подозрение за поставку ВСУ бракованных минометов
Трамп заявил о завершении перемирия с Ираном после новых ударов США
ВАКС возобновил слушание дела обвиняемого экс-судьи из Одессы
Больше новостей