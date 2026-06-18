Трамп попросит оборонные компании США производить оружие по лицензии в Европе и Украине – СМИ

Американская администрация изучает возможность предоставления лицензий оборонным компаниям на производство американского вооружения в Европе и Украине. В частности, Трамп может обратиться с таким предложением к компаниям в США.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

4 июня 2026, 16:45 Небеса закроет FREYA: как Украина создает свою защиту от баллистики Проект FREYA должен стать более дешевой альтернативой американскому ЗРК Patriot. К разработке системы также подключились европейские партнеры.

По информации издания, вопрос обсуждался во время саммита G7 во Франции. Речь идет прежде всего о производстве средств противовоздушной обороны, включая ракеты-перехватчики, необходимые для защиты Украины от российских баллистических атак.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп подтвердил, что такая возможность рассматривается.

«Они хотели бы иметь возможность это делать. Мы это изучим», – сказал президент США.

По словам собеседников Bloomberg, Вашингтон ищет пути увеличения производства, поскольку имеющиеся американские запасы ракет сократились, а расширение производственных мощностей в США требует значительного времени.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что между союзниками продолжаются переговоры о предоставлении американскими компаниями комплексных лицензий европейским производителям.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также заявил, что Трамп подчеркнул необходимость мобилизации американской оборонной промышленности для обеспечения партнеров необходимым вооружением.

На данный момент отдельные виды американского оружия уже производятся по лицензии за пределами США. В частности, ракеты для систем Patriot изготавливают в Германии. В то же время Соединенные Штаты традиционно очень осторожно относятся к передаче производственных технологий из-за вопросов интеллектуальной собственности и безопасности цепочек поставок.

По словам Мерца, нынешние производственные мощности не соответствуют потребностям союзников, поэтому расширение лицензионного производства может стать одним из ключевых решений для ускорения поставок оружия Украине.

Напомним, в конце мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры со Соединенными Штатами Америки относительно получения лицензии на внутреннее производство ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot.

В ходе самого саммита «Группы семи» страны, по данным СМИ, согласились на масштабное расширение оборонной поддержки Киева, которое официально предусматривает запуск производства современных вооружений непосредственно на украинской территории по лицензионным соглашениям.

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