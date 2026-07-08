Ракетный удар рф по Харькову: стало известно о более чем 20 пострадавших

В Харькове в результате удара войск российской федерации по Немышлянскому району города количество пострадавших увеличилось до 29 человек. Также известно о двух погибших.

Об этом информирует начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в Телеграм-канале.

«Количество пострадавших в Немышлянском районе возросло до 29 человек. 16 человек получили ранения, в том числе парни 17, 16, 3 лет и 12-летняя девочка», – написал Синегубов.

По данным начальника ОВА, в больницы госпитализировали пятерых человек. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Сейчас его пытаются спасти врачи, идет операция.

«Еще 7 пострадавших получили острую реакцию на стресс, им оказали медицинскую помощь на месте. Наши профильные службы продолжают устранять последствия обстрела», – добавил Синегубов.

На месте удара погибли два человека примерно 60-летнего возраста. Сейчас профильные службы устанавливают их личности и уточняют данные.

Тем временем мониторинговые каналы сообщили, что удар по Харькову, вероятно, был нанесен БПЛА-ракетой «Бандероль». На данный момент в Харькове до сих пор объявлена тревога, возможны повторные удары.

Как уточнили в ГСЧС, одно из попаданий в Немышлянском районе пришлось на крышу жилой пятиэтажки. Там полностью разрушены верхние этажи.

Кроме того, возникли пожары в частном секторе и на АЗС. Разрушены жилые дома, админздания, сгорели автомобили. ГСЧС, саперы, полиция, медики и психологи работают на местах атак россии.

Напомним, сегодня утром российская оккупационная армия атаковала БПЛА и ракетами Харьков и Херсон. В результате удара врага по маршрутному такси в Корабельном районе Херсона погибла женщина. Также враг ударил по АЗС и жилому дому в Харькове, ранив более 20 человек.

Также в ночь на 8 июля в Киеве прозвучала серия мощных взрывов. В результате обстрела рф на местах попаданий вспыхнули пожары, на данный момент известно как минимум о двух пострадавших и одной погибшей.

Кроме того, российские оккупанты в ночь на 8 июля атаковали КАБами Запорожье, в результате чего часть города была обесточена, также известно по меньшей мере о трех раненых.

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