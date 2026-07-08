Бойцы СБУ поразили авиабазу «Джанкой», подразделения БС и склады россии

Национальная безопасность
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Бойцы спецподразделения СБУ «Альфа» успешно отработали по объектам россии на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой области. В частности, поражены авиабаза Джанкой и инфраструктура порта Крым.
Dzhankoy.rk.gov.ru

Бойцы Службы безопасности нанесли серию точных ударов по военным объектам армии российских оккупантов. В частности, СБУ поразила авиабазу «Джанкой», подразделения беспилотных систем рф и склады врага на ВОТ Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Телеграм-канале 8 июля.

«Подразделения «Альфы» отработали по приоритетным целям противника на временно оккупированных территориях Украины. Эти удары были совершены во исполнение поставленных президентом Украины задач в рамках системного снижения военного потенциала рф», – отметили в ведомстве.

Крымский капкан: как путин будет искать выход из ловушки ВСУУкраина системно разрушает логистику, энергетику и военную инфраструктуру оккупированного Крыма, превращая полуостров из сакрального символа путинского режима в его главную политическую и военную ловушку.

Спецназовцы «Альфы» нанесли удары БПЛА по военной инфраструктуре временно оккупированного Крыма, в частности, по:

▪️военной авиабазе «Джанкой», где поражены ретрансляторы для российских ударно-разведывательных беспилотников «Орион» и склады с оружием и военной техникой;

▪️инфраструктуре порта «Крым» в Керчи;

▪️складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов в населенных пунктах Новогригоровка и Красное.

Также украинские военные уничтожили логистический хаб, где хранились дроны оккупантов, наземные роботизированные комплексы и боеприпасы в районе Покровска Донецкой области.

«Этот объект обеспечивал логистическую поддержку российских войск на данном направлении», – добавили в СБУ.

Кроме того, уничтожены пункты дислокации пилотов беспилотных систем рф в населенных пунктах Камыш-Заря и Каменка в Запорожской области, а также военные склады в Гранитном и Стыле Донецкой области.

«Эти спецоперации существенно нарушили элементы логистики российских войск, усложнили поставку боеприпасов и горючего на передовые позиции», – объяснили в СБУ и уточнили, что во время ударов были ликвидированы пилоты и руководящий состав подразделений БС рф.

Напомним, в начале июля бойцы Службы безопасности Украины нанесли удары по военным объектам и логистическим узлам армии рф в Запорожской области. Тогда под огневое поражение попали важный узел связи в районе Гуляйполя, склады боеприпасов рф, а также склады материально-технического и военного имущества.

Также 1 июля Служба безопасности Украины сообщила, что нанесла удар по военному аэродрому «Саки» во временно оккупированном Крыму в рамках операции влияния на россию. Целью атаки стала инфраструктура аэродрома, в частности ангары с авиационной техникой.

Кроме этого, об атаке беспилотников по оккупированному Крыму сообщалось и 26 июня. Тогда на аэродроме малой гражданской авиации под Керчью зафиксировали пожары.

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