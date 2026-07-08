Интерпол провел масштабную спецоперацию против сетей торговли людьми

Международная организация уголовной полиции Интерпол сообщила о результатах масштабной операции против сетей торговли людьми. В рамках пятидневной спецоперации Operation Global Chain правоохранители 59 стран выявили более 2 тысяч пострадавших и задержали более тысячи подозреваемых.

Об этом говорится в пресс-релизе Интерпола.

Как отмечается, операция проходила с 8 по 12 июня и была направлена против преступных группировок, которые занимались сексуальной эксплуатацией, принудительным трудом, вовлечением людей в преступную деятельность и принудительным попрошайничеством.

По данным Интерпола, правоохранители идентифицировали 2070 жертв торговли людьми, задержали 1024 подозреваемых и начали 465 расследований. Из них 334 задержания касались непосредственно преступлений, связанных с торговлей людьми, еще 690 – других связанных правонарушений.

Среди наиболее масштабных случаев – ликвидация в Бразилии транснациональной сети, которая переправляла людей в Камбоджу, где их заставляли заниматься онлайн-мошенничеством. Правоохранители выявили 406 пострадавших, среди которых 83 гражданина Бразилии и 323 иностранца.

В Аргентине полиция во время двух рейдов спасла двух боливийских детей, которых эксплуатировали в качестве принудительных работников в продуктовом магазине. В Бельгии правоохранители задержали 17 человек после ликвидации сети, которая, по данным следствия, вербовала несовершеннолетних девушек через социальные сети и заставляла их заниматься проституцией в Бельгии и Франции.

В Интерполе отметили, что большинство выявленных пострадавших происходили из Аргентины, Колумбии, Венесуэлы, Молдовы и Непала. Многие из них были перевезены через границы после обмана, принуждения или из-за их уязвимого положения.

Генеральный секретарь Интерпола Валдеси Уркиза заявил, что торговля людьми остается одной из самых прибыльных форм организованной преступности в мире, которая ежегодно приносит сотни миллиардов долларов незаконного дохода.

По итогам операции правоохранители также зафиксировали новые тенденции в деятельности преступных сетей, в частности использование фальшивых предложений работы за границей для вербовки людей, эксплуатацию жертв в странах Юго-Восточной Азии и случаи принудительного вовлечения в вооруженные конфликты.

Напомним, недавно в Ровенской области задержали 39-летнюю женщину, которую подозревают в попытке «продать» троих своих детей для принудительного попрошайничества. По данным полиции, детей также должны были привлечь к сбыту наркотиков.

А в прошлом году в Одесской области правоохранители разоблачили деятельность группировки, которая незаконно вывозила украинских детей-сирот за границу под предлогом «каникул» для дальнейшего усыновления.

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