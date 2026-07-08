В Киеве вражеский дрон взорвался возле газораспределительной станции, есть раненые

Российская армия днем 8 июля атаковала ударными дронами столицу Украины. В результате падения БПЛА в Деснянском районе Киева пострадали 6 человек.

Об этом сообщили столичный городской глава Виталий Кличко и глава КМВА Тимур Ткаченко в Телеграмм-каналах.

В частности, мэр Киева заявил, что вражеский беспилотник упал и взорвался вблизи газораспределительной станции.

7 июля 2026, 18:22 Больше всего «Кинжалов» рф запустила по Украине в 2025 году: статистика за время вторжения С начала вторжения рф нанесла по Украине более 230 ударов дефицитными ракетами «Кинжал». Ежемесячная статистика – на инфографике «Слово и дело».

«В Деснянском районе, по предварительной информации, вражеский БПЛА упал и взорвался вблизи газораспределительной станции. Экстренные службы направляются на место», – написал он и добавил, что пострадавших забрали медики и госпитализировали в столичную больницу.

Позже глава КМВА Тимур Ткаченко уточнил, что пострадали 4 человека.

«По состоянию на 13:40 уже 4 человека получили ранения в результате дроновой атаки врага», – написал он.

А мэр Киева добавил, что в Деснянском районе вражеский БПЛА упал также на трехэтажное нежилое здание рядом с рынком.

По состоянию на 14:37 известно уже о 6 пострадавших в результате атаки вражеских БПЛА на столицу.

Мэр Киева уточнил, что всех раненых медики госпитализировали.

Напомним, также сегодня утром российская оккупационная армия атаковала БПЛА и ракетами Харьков и Херсон. В результате удара врага по маршрутному такси в Корабельном районе Херсона погибла женщина. Также враг ударил по АЗС и жилому дому в Харькове, ранив более 30 человек.

Также в ночь на 8 июля в Киеве прозвучала серия мощных взрывов. В результате обстрела рф на местах попаданий вспыхнули пожары, на данный момент известно как минимум о двух пострадавших и одной погибшей.

Кроме того, российские оккупанты в ночь на 8 июля атаковали УАБами Запорожье, в результате чего часть города была обесточена, также известно по меньшей мере о трех раненых.

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