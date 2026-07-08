В Киеве вражеский дрон взорвался возле газораспределительной станции, есть раненые

Российская армия днем 8 июля атаковала ударными дронами столицу Украины. В результате падения БПЛА в Деснянском районе Киева пострадали 6 человек.
Об этом сообщили столичный городской глава Виталий Кличко и глава КМВА Тимур Ткаченко в Телеграмм-каналах.
В частности, мэр Киева заявил, что вражеский беспилотник упал и взорвался вблизи газораспределительной станции.
«В Деснянском районе, по предварительной информации, вражеский БПЛА упал и взорвался вблизи газораспределительной станции. Экстренные службы направляются на место», – написал он и добавил, что пострадавших забрали медики и госпитализировали в столичную больницу.
Позже глава КМВА Тимур Ткаченко уточнил, что пострадали 4 человека.
«По состоянию на 13:40 уже 4 человека получили ранения в результате дроновой атаки врага», – написал он.
А мэр Киева добавил, что в Деснянском районе вражеский БПЛА упал также на трехэтажное нежилое здание рядом с рынком.
По состоянию на 14:37 известно уже о 6 пострадавших в результате атаки вражеских БПЛА на столицу.
Мэр Киева уточнил, что всех раненых медики госпитализировали.
Напомним, также сегодня утром российская оккупационная армия атаковала БПЛА и ракетами Харьков и Херсон. В результате удара врага по маршрутному такси в Корабельном районе Херсона погибла женщина. Также враг ударил по АЗС и жилому дому в Харькове, ранив более 30 человек.
Также в ночь на 8 июля в Киеве прозвучала серия мощных взрывов. В результате обстрела рф на местах попаданий вспыхнули пожары, на данный момент известно как минимум о двух пострадавших и одной погибшей.
Кроме того, российские оккупанты в ночь на 8 июля атаковали УАБами Запорожье, в результате чего часть города была обесточена, также известно по меньшей мере о трех раненых.
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