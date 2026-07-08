Экс-чиновник Минобороны получил подозрение за поставку ВСУ бракованных минометов

Контрразведка СБУ сообщила о подозрении бывшему директору департамента Министерства обороны, который поставил в ВС Украины бракованные минометы на 182 миллиона гривен.

Об этом сообщила Служба безопасности в Телеграм-канале 8 июля.

«Военная контрразведка СБУ при содействии министра обороны разоблачила бывшего директора Департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники МО Украины на сделках с бюджетными средствами. По материалам дела, он причастен к закупке в 2023 году бракованных минометов для ВСУ на общую сумму 182 миллиона гривен», – говорится в сообщении ведомства.

31 мая 2026, 12:31 Миллион долларов за поставку дронов: ВАКС избрал меры пресечения подозреваемым ВАКС отправил под стражу с возможностью внесения залога чиновника ГПСУ и владельца компании-производителя БПЛА, которых подозревают в вымогательстве 1 млн долларов за влияние на закупки дронов.

Экс-чиновник закупил 250 единиц 120-миллиметровых минометов, которые не соответствовали тактико-техническим характеристикам, заявленным производителем. Эта поставка нанесла ущерб обороноспособности украинских войск. В частности, боевое применение минометов создавало угрозу для жизни и здоровья личного состава артиллерийских расчетов ВСУ на передовой.

«Согласно материалам производства, фигурант, будучи в должности, заключил контракт с непроверенной иностранной компанией на производство артвооружения для нужд Вооруженных Сил Украины. Но вместо лицензионной продукции с заявленными техническими стандартами подрядчики отгрузили на склады Минобороны «неликвид», который запрещено использовать в боевых условиях», – уточнили в СБУ и добавили, что бюджетные деньги все же были переведены на баланс компании-производителя.

Как отметили в ведомстве, аудит и экспертизы подтвердили факты преступной деятельности экс-чиновника. Ему предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных лиц.

«На данный момент все бракованные образцы артвооружения изъяты из подразделений ВСУ», – уточнили в СБУ.

Напомним, недавно командующий СБС ВСУ Роберт Бровди сообщил о разоблачении должностного лица группировки СБС, которое, по данным внутренней безопасности, получило взятку в размере 2 тысяч долларов за трудоустройство военнослужащего в структуру.

Ранее экс-командиру воинской части 103 отдельной бригады ТрО Валерию Курко объявили подозрение в нанесении почти 80-миллионного ущерба государству из-за необоснованной выплаты «боевых».

Также антикоррупционные органы разоблачили масштабную схему хищения военного имущества, к которой причастен бывший заместитель командира одной из воинских частей в Харьковской области. Речь идет о поставках запчастей к бронетехнике на сумму более 350 миллионов грн.

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