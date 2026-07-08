Оккупанты ударили по Харькову и Херсону: есть жертвы и раненые

Российская оккупационная армия утром 8 июля атаковала БПЛА Харьков и Херсон. В результате удара врага по маршрутному такси в Корабельном районе Херсона погибла женщина. Также враг ударил по АЗС и жилому дому в Харькове.

Об этом сообщают руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин и городской глава Харькова Игорь Терехов.

«Около семи утра российские террористы атаковали с беспилотника маршрутку в Корабельном районе Херсона. Из-за этой атаки погибла женщина. Ее личность сейчас устанавливают. Мои искренние соболезнования родным и близким убитой», – сообщил руководитель Херсонской ОВА.

По его данным, также пострадали пять человек. Среди раненых 40-летняя женщина и мужчины в возрасте 49, 57, 55 и 46 лет. По предварительной информации, все получили взрывные травмы.

«Всех пострадавших доставили в больницу. Сейчас медики проводят обследование и оказывают им необходимую помощь», – добавил Прокудин.

В Харькове враг 8 июля атаковал ударными дронами и ракетами сразу несколько районов города. После попадания ударного дрона по АЗС в Киевском районе на месте вспыхнул пожар. На данный момент, по данным мэра Игоря Терехова и начальника ОВА Олега Синегубова, на этой локации обошлось без жертв.

Сразу после этого армия рф ударила по пятиэтажному жилому дому в Немышлянском районе города. По предварительным данным, погибли 2 человека. Также власти сообщают о как минимум 20 пострадавших. На месте работают все службы и медики. Пострадавшим оказывается срочная помощь.

_«Число пострадавших в результате атаки на Немышлянский район возросло. Среди раненых – трое детей: 14, 16 и 17 лет. Также поступила информация о еще одном погибшем человеке в результате вражеского удара. Работа экстренных служб продолжается. На месте работают бригады медиков, ГСЧС», – сообщил Синегубов.

Между тем мэр города Игорь Терехов сообщил, что враг атаковал Немышлянский район ракетой. По его данным, пострадавших во всех местах утренних ударов уже 20.

«Число погибших возросло до двух, пострадавших - до 20-ти», – написал он.

Напомним, в ночь на 8 июля в Киеве также прозвучала серия мощных взрывов. В результате обстрела рф на местах попаданий вспыхнули пожары, на данный момент известно как минимум о двух пострадавших и одной погибшей.

Кроме того, российские оккупанты в ночь на 8 июля атаковали КАБами Запорожье, в результате чего часть города была обесточена, также известно минимум о трех раненых.

Всего ночью 8 июля российские войска выпустили по Украине баллистику и 169 ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 139 вражеских дронов, однако не смогли сбить баллистические ракеты.

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