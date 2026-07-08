Норвегия выделила 3 млрд крон на усиление противовоздушной обороны Украины

Норвегия предоставит Украине дополнительные 3 млрд норвежских крон (примерно 280 млн долларов) для укрепления систем противовоздушной обороны. Средства направят, в частности, на закупку ракет для систем Patriot.

Об этом сообщили в правительстве Норвегии.

21 апреля 2026, 19:21 Закупка американского оружия для ВСУ через PURL: сколько денег внесли союзники В этом году в рамках инициативы PURL необходимо собрать 15 миллиардов долларов на закупку американского вооружения для украинских военных. Пока что собрано лишь около 1 миллиарда. Подробнее – на инфографике.

«Борьба Украины за собственную защиту является также нашей борьбой. Украина ежедневно сталкивается с российскими атаками. Россия продолжает наносить авиаудары по гражданскому населению, украинским городам и критической энергетической инфраструктуре», – заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

По его словам, Украина успешно перехватывает большинство беспилотников и крылатых ракет, однако нуждается в усилении защиты от баллистических ракет.

«Это один из самых неотложных приоритетов Украины. Поэтому Норвегия сейчас выделяет 3 млрд крон на противовоздушную оборону», – подчеркнул Стере.

Решение объявили после встречи Стьоре с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре, Турция.

Норвегия вместе с Данией, Германией и Канадой планирует заказывать новые ракеты Patriot непосредственно у производителя в США. Также страна продолжит поддерживать программу PURL под руководством США, которая координирует финансирование и передачу Украине современного американского военного оборудования.

Из-за длительных сроков поставки Норвегия также рассматривает возможность закупки ракет Patriot у стран, которые уже имеют их на вооружении, чтобы быстрее передать их Украине.

Кроме того, Осло планирует присоединиться к украинской инициативе по созданию специальной системы защиты от баллистических ракет. По словам Сандвика, такой проект может быть важен не только для Украины, но и для укрепления обороны Норвегии и других союзников.

В 2023–2025 годах Норвегия предоставила Украине в общей сложности 30 млрд крон поддержки для противовоздушной обороны. В 2026 году страна также продолжает финансировать меры по усилению украинской ПВО.

Напомним, в июне власти Норвегии объявили о выделении 1,2 млрд крон (109 млн евро) Украине в рамках пакета многолетней помощи Нансена. Деньги планируют направить на разработку и закупку морских дронов.

Также в мае Норвегия объявляла о новом вкладе в поддержку Украины, выделив 2,8 млрд норвежских крон через механизм PURL для финансирования закупки американского вооружения, которое должно усилить украинскую оборону.

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