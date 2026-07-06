Российская банковская система может столкнуться с масштабным кризисом уже в 2026 году, если Европейский Союз введет новый пакет санкций.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад одной из европейских разведывательных служб, подготовленный для европейских чиновников.

10 июня 2026, 16:46 Параноики проскочили точку стратегического перелома и не заметили. Колонка Леонида Швеца Путин сделал главную в жизни ставку на войну против Украины. Он перепробует все доступные средства эскалации, и это означает, что Украину ждет новый тяжелый период.

В документе отмечается, что банки рф все больше берут на себя финансовое бремя военной экономики, кредитуя предприятия оборонного сектора, государственные проекты и льготные программы для населения. В то же время государственная поддержка, реструктуризация ссуд и субсидируемые кредиты лишь скрывают реальное состояние системы.

По оценке авторов доклада, около 10% корпоративных кредитов в россии уже сомнительны, а в отдельных крупных банках доля проблемных розничных займов достигла 15%.

Кроме того, в 2025 году более 500 тысяч россиян были признаны банкротами, что почти на треть больше, чем годом ранее. Еще более 13 миллионов граждан одновременно имеют по меньшей мере три кредита.

На этом фоне Минэкономики рф резко ухудшило прогноз роста ВВП: на 2026 год – с 1,3% до 0,4%, а на 2027 год – с 2,8% до 1,4%. В докладе отмечается, что новый масштабный пакет санкций ЕС, который охватит банки, криптовалютные сети, производителей дронов и нефтяных трейдеров, может стать катализатором банковского кризиса.

Как отмечает Reuters, крупнейшие российские банки уже начали готовиться к возможным потерям, увеличивая резервы на случай ухудшения экономической ситуации.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что российские власти в мае направили нефтеперерабатывающим заводам около 2,8 млрд долларов компенсационных выплат. Это один из самых высоких показателей за последние два года, который существенно повлиял на доходы государственного бюджета от нефтегазового сектора.

Также сообщалось, что россии не хватает не менее 28 млрд долларов на финансирование войны против Украины.

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