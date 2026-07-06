Массированная атака на Киев: количество погибших продолжает расти

Общество
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Число погибших в результате массированной атаки рф в ночь на 6 июля возросло до 16 человек. Из-под завалов многоэтажки в Дарницком районе деблокировано тело еще одной жертвы.
фото: ГСЧС

В Киеве количество жертв в результате массированной российской атаки в ночь на понедельник, 6 июля, увеличилось уже до 16 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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Отмечается, что в Дарницком районе из-под завалов жилой многоэтажки спасатели деблокировали тело еще одного погибшего человека.

«До 16 человек возросло число погибших из-за российского удара по Киеву в ночь на 6 июля: спасатели обнаружили еще одно тело под завалами дома в Дарницком районе», – говорится в сообщении.

Спасатели продолжают поисковые работы и разбирают разрушенные конструкции после российского удара по столице.

Напомним, в ночь на 6 июля россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 68 ракет различных типов, в том числе «Цирконы», «Искандеры», «Калибры» и другие виды. Кроме того, противник выпустил 351 ударный дрон. Под массированной атакой противника снова оказались Киев и область.

Ранее сообщалось, что в столице количество жертв в результате массированной российской атаки в ночь на понедельник увеличилось до 15 человек. Пострадали по меньшей мере 56 человек.

А число жертв массированной ночной атаки россии на Киевскую область увеличилось до восьми человек, а пострадавших уже 48.

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