Массированная атака на Киев: количество погибших продолжает расти

В Киеве количество жертв в результате массированной российской атаки в ночь на понедельник, 6 июля, увеличилось уже до 16 человек.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Отмечается, что в Дарницком районе из-под завалов жилой многоэтажки спасатели деблокировали тело еще одного погибшего человека.
«До 16 человек возросло число погибших из-за российского удара по Киеву в ночь на 6 июля: спасатели обнаружили еще одно тело под завалами дома в Дарницком районе», – говорится в сообщении.
Спасатели продолжают поисковые работы и разбирают разрушенные конструкции после российского удара по столице.
Напомним, в ночь на 6 июля россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 68 ракет различных типов, в том числе «Цирконы», «Искандеры», «Калибры» и другие виды. Кроме того, противник выпустил 351 ударный дрон. Под массированной атакой противника снова оказались Киев и область.
Ранее сообщалось, что в столице количество жертв в результате массированной российской атаки в ночь на понедельник увеличилось до 15 человек. Пострадали по меньшей мере 56 человек.
А число жертв массированной ночной атаки россии на Киевскую область увеличилось до восьми человек, а пострадавших уже 48.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»