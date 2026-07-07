В части российского Белгорода произошел блекаут на фоне «ракетной атаки»

Мир
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В ночь на 7 июля в российском Белгороде прозвучала серия взрывов, после чего в регионе начались проблемы со светом. Местные власти заявляют о якобы ракетном ударе.
коллаж: 24 канал

В ночь на 7 июля на территории российского Белгорода зафиксированы взрывы и пожары на фоне якобы ракетной атаки. При этом часть города была обесточена.

Об этом сообщают и.о. губернатора региона Александр Шуваев и мониторинговые Telegram-каналы.

От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рфУкраинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

По предварительной информации, сегодня ночью была атакована местная ТЭЦ и другие энергетические объекты Белгорода, в результате чего часть российского города оказалась полностью без света. Местные паблики пишут об ударе по электроподстанции «Западная» и перебоях с электроснабжением.

По данным российских медиа, после падения обломков ракеты произошло возгорание в жилом доме в Белгородской области. Отдельно мониторинговые каналы пишут о пожаре на территории Белгородского линейного производственного управления магистральных газопроводов – предприятия, входящего в состав «Газпрома».

Кроме того, по неподтвержденным данным, под удар якобы попал местный аэропорт, после взрывов на его территории также вспыхнул пожар.

Местные власти заявили о «ракетной атаке ВСУ», в результате которой в регионе зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры, а также якобы о трех пострадавших и одном погибшем гражданском. По словам российского чиновника, в самом Белгороде в результате обстрела якобы нет жертв и пострадавших.

Как известно, в ночь на 4 июля российский Белгород оказался под ракетной атакой. После серии взрывов в городе возникли масштабные перебои с электро- и водоснабжением.

Напомним, ночью 6 июля временно оккупированный Крым подвергся масштабной атаке беспилотников. Без света остались Севастополь, Ялта, Бахчисарай и часть Симферополя.

Также президент Владимир Зеленский подтвердил поражение Омского нефтеперерабатывающего завода, заявив, что для атаки использовали украинские обновленные дальнобойные дроны Fire Point.

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