Польша рассекретила данные о военной помощи Украине: какая техника в списке

Национальная безопасность
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Минобороны Польши рассекретило данные о военной помощи Украине, общая стоимость которой составляет 16,45 млрд. злотых. Среди переданного вооружения – танки, артиллерия, самолеты МиГ-29 и ракеты к системам ПВО Patriot.
Иллюстративное фотоУкринформ

Польша объявила списки военной помощи Украине с начала полномасштабного российского вторжения общей стоимостью 16,45 миллиарда злотых (около 3,87 млрд евро). В частности, ВСУ получили от Варшавы танки, артиллерию, самолеты МиГ-29 и ракеты PAC-3 для системы Patriot.

Соответствующие данные обнародовал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет местное издание RMF24.

«Сегодня начался процесс рассекречивания пожертвований. Затем я смогу предоставить все точные данные, но уже сейчас есть много ценной информации. Мы делаем это не потому, что «нас поймали», а потому, что гордимся этой помощью», – заявил Косиняк-Камыш.

Он подчеркнул, что помощь Украине является «стратегической задачей, вытекающей из государственного интереса Республики Польша».

Как отмечается, наибольшие объемы военной помощи Польши Украине были утверждены в 2022–2023 годах, а именно – за время правления партии «Право и справедливость». Их ориентировочная стоимость – около 15 миллиардов злотых.

При этом уже на протяжении 2024–2026 годов Польша передала Украине помощи на 1,55 млрд злотых (около 365 млн евро), что составляет 9,4% от общего объема.

Среди прочего, Польша передала Украине танки Т-72, PT-91 и Leopard 2A4, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24, реактивные пусковые установки, а также танковые, артиллерийские и минометные боеприпасы.

Косиняк-Камыш заявил, что военная помощь Польши Украине осуществляется по трем основным направлениям: передача военного оборудования и вооружения, обучение украинских военных, а также продолжение работы над созданием логистического центра (в частности, на базе аэропорта Жешув-Ясенка).

По данным польского правительства, всего в переданное оборудование вошли:

  • самолеты МиГ-29;
  • вертолеты Ми-24;
  • зенитный ракетный комплекс WEGA S-200;
  • пусковые установки NEWA S-125SC;
  • зенитные комплексы ЗСУ-23-4 («Шилка») и ЗСУ-23-2;
  • винтовки ГРОТ, ПКМ, АКМС и СВД;
  • ракеты для систем КУБ;
  • комплексы OSA с ракетами.

По словам польского министра, среди переданного вооружения в 2022–2023 годах были, в частности:

  • танки Т-72, ПТ-91 и Leopard 2A4;
  • бронетранспортеры и боевые машины пехоты Rosomak, БРДМ и BWP-1;
  • артиллерийская техника: AHS Krab, 2S1 Goździk;
  • БМ-21;
  • 120-мм и 60-мм минометы;
  • беспилотники Warmate и FlyEye.

В то же время, среди переданных Украине средств с начала 2024 года Косиняк-Камыш назвал:

  • ракеты PAC-3 к системе Patriot;
  • беспилотный комплекс Scan Eagle;
  • ракетное вооружение;
  • авиационные бомбы;
  • противотанковые управляемые ракеты;
  • гранатометные боеприпасы;
  • аппаратуру, оборудование и запасные части к авиационной и бронетехнике, к зенитным системам NEWA;
  • танковые, артиллерийские и минометные боеприпасы;
  • индивидуальное снаряжение военнослужащих.

Также Косиняк-Камыш добавил, что Польша передавала вооружение Украине после консультаций с Генеральным штабом, не превышая возможностей собственной армии.

«По просьбе Генсека НАТО и Европейского командования США было принято решение о передаче ракет Patriot. Передаваемое количество находится в пределах наших возможностей», – сообщил министр национальной обороны.

Как известно, 6 июля премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил передачу Украине ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты от российских атак, после информации о якобы тайных поставках вооружения.

Напомним, недавно Косиняк-Камыш заявлял, что Польша рассекретит перечень военной помощи, предоставленной Украине в 2022–2026 годах с начала полномасштабного российского вторжения.

Перед этим в Польше заявляли о возможной передаче Украине ракет-перехватчиков для американских систем противовоздушной обороны Patriot. В то же время в Министерстве обороны страны тогда не подтвердили эту информацию, отметив, что детали военной помощи засекречены.

А недавно спикер президента Польши Рафал Леськевич резко раскритиковал решение об обнародовании данных о помощи Украине.

Также министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал переговоры с министрами стран, у которых есть ракеты к Patriot.

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