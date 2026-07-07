Обвиняемого по делу экс-чиновника Укрэнерго выпустили из-под стражи

Высший антикоррупционный суд отпустил под личное обязательство обвиняемого Виктора Яковлюка. Специализированная антикоррупционная прокуратура считает его причастным к делу бывшего директора департамента безопасности НЭК «Укрэнерго» Сергея Тоцкого о бронежилетах.

Такое решение 30 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Яковлюк был задержан за границей и согласился на упрощенную процедуру экстрадиции. Также прокурор САП заявил о намерении заключить соглашение с обвиняемым и поэтому в отношении него выделили материалы в отдельное производство. Позже сторона обвинения попросила уволить Яковлюка из-под стражи.

«Ходатайство прокурора удовлетворить частично. Изменить обвиняемому (Яковлюку – ред.) меру пресечения в виде содержания под стражей на меру пресечения в виде личного обязательства с возложением на обвиняемого сроком до 30 августа 2026 года включая обязанности: прибывать в суд по первому вызову; сообщать суд об изменении своего места жительства и/или места работы», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-директору департамента безопасности НЭК «Укрэнерго». По данным следствия, в течение марта - апреля 2022 года начальник Департамента безопасности ЧАО «НЕК «Укрэнерго», отвечавший за проверку поставщиков и выбор наиболее экономически выгодных предложений, обеспечил приобретение бронежилеты у заранее определенной компании по цене, вдвое выше рыночной.

Более того, этот поставщик не имел необходимых разрешительных документов и лицензий и никогда не осуществлял производство подобной продукции. По информации «Слово и дело», речь идет о компании «ТОП Трейдинг Лайн». В результате сделки государству причинен ущерб на сумму более 10,3 млн грн.

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