Бойцы СБС поразили восемь танкеров «теневого флота» рф в Черном море

Силы беспилотных систем Украины поразили восемь танкеров «теневого флота» рф в Черном море. Операцию в ночь против 7 июля провели операторы 414-й отдельной бригады «Птицы Мадяра».
Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди.
Как отмечается, все атакованные танкеры идентифицированы и находятся под международными санкциями. Кроме того, в районе проведения операции также были поражены сухогрузное судно и паром.
Среди судов, которые были поражены:
- «Венера-3»;
- «Санар-1»;
- «Санар-17»;
- «Климена»;
- «Тети»;
- «Алексей Саврасов»;
- «Пенелопа»;
- еще один танкер, название которого устанавливается.
Командующий СБС утверждает, что суда имеют дедвейт около 7 тысяч тонн, длину примерно 140 метров и были построены в 2006–2012 годах.
Также Бровди сообщил, что в течение ночи 7 июля украинские беспилотные силы в тылу противника на временно оккупированных территориях поразили в общей сложности 58 военных целей. Отдельно он заявил об ударах по энергетическим объектам во временно оккупированном Крыму, отметив, что детали операции будут обнародованы позже.
Напомним, накануне бойцы Сил специальных операций и Сил беспилотных систем поразили танкеры оккупантов в море.. Также атакована нефтебаза в оккупированной Керчи и две ЗРК С-400 в Брянской области рф.
Также ранее СМИ сообщали о том, что Украина призвала международное сообщество пересмотреть статус судов теневого флота россии и рассматривать их как потенциальные военные цели.
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