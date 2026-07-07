Бойцы СБС поразили восемь танкеров «теневого флота» рф в Черном море

Национальная безопасность
Читати українською
Операторы 414-й отдельной бригады «Птицы Мадяра» в ночь против 7 июля поразили восемь танкеров «теневого флота» россии, а также сухогруз и паром.
Фото Роберт «Мадяр» Бровді / Telegram

Силы беспилотных систем Украины поразили восемь танкеров «теневого флота» рф в Черном море. Операцию в ночь против 7 июля провели операторы 414-й отдельной бригады «Птицы Мадяра».

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди.

Нефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рфБольшинство нефтяных танкеров теневого флота рф ходят под регистрацией стран Африки и Карибского бассейна, которые предлагают «удобные флаги». Абсолютный лидер – Камерун: 129 судов. Полный список стран – на инфографике.

Как отмечается, все атакованные танкеры идентифицированы и находятся под международными санкциями. Кроме того, в районе проведения операции также были поражены сухогрузное судно и паром.

Среди судов, которые были поражены:

  • «Венера-3»;
  • «Санар-1»;
  • «Санар-17»;
  • «Климена»;
  • «Тети»;
  • «Алексей Саврасов»;
  • «Пенелопа»;
  • еще один танкер, название которого устанавливается.

Командующий СБС утверждает, что суда имеют дедвейт около 7 тысяч тонн, длину примерно 140 метров и были построены в 2006–2012 годах.

Также Бровди сообщил, что в течение ночи 7 июля украинские беспилотные силы в тылу противника на временно оккупированных территориях поразили в общей сложности 58 военных целей. Отдельно он заявил об ударах по энергетическим объектам во временно оккупированном Крыму, отметив, что детали операции будут обнародованы позже.

Напомним, накануне бойцы Сил специальных операций и Сил беспилотных систем поразили танкеры оккупантов в море.. Также атакована нефтебаза в оккупированной Керчи и две ЗРК С-400 в Брянской области рф.

Также ранее СМИ сообщали о том, что Украина призвала международное сообщество пересмотреть статус судов теневого флота россии и рассматривать их как потенциальные военные цели.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
ВСУ Черное море Танкер Атака Война с Россией Судно СБС ВСУ
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

САП обжаловала оправдание руководителя Морской спасательной службы
Силы обороны ударили по предприятиям ВПК рф и нефтебазе аэродрома «Белгород
Бойцы СБС поразили восемь танкеров «теневого флота» рф в Черном море
США ведут переговоры с Европой о совместном производстве ракет ПВО – Reuters
ВАКС в очередной раз продлил обязанности обвиняемому экс-замминистра
Поисково-спасательные работы в Дарницком районе Киева завершены: что известно
Под Киевом нашли тело женщины, которую подозревали в покушении на Ермолаева – СМИ
В Полтавской области произошло землетрясение
Верховный суд пересмотрит приговор по делу киностудии Довженко
«Шансы есть»: Буданов рассказал, когда возможно завершение активной фазы войны с рф
Больше новостей