САП обжаловала оправдание руководителя Морской спасательной службы

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляционную жалобу на приговор, которым признали невиновными директора казенного предприятия «Морская поисково-спасательная служба» Виктора Сударева и его заместительницу Аллу Куприй в злоупотреблении служебным положением.

Об этом говорится в решении Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 1 июля, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал невиновными директора МПСС Сударева и его заместительницу Куприй. Они были оправданы в связи с недоказанностью в их действиях состава этого уголовного преступления.

«На указанный приговор обвиняемый (Сударев – ред.) и его защитники, а также прокурор в уголовном производстве подали апелляционные жалобы... Открыть апелляционное производство по апелляционным жалобам. Установить участникам судебного производства срок для подачи возражений на апелляционные жалобы до 10 июля 2026 года включительно», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении руководству МПСС. По версии детективов, чиновники МПСС взяли в лизинг у компанії «Теком-Лизинг» семь автомобилей Volkswagen (T6 Caravelle, T6 Kombi, Amarok RANCHO и 4 штуки Amarok RODEO) на три года без последующего оформления права собственности. Покупка указанной услуги обошелся Службе в более чем 16 миллионов гривен, в то время как стоимость покупки этих автомобилей составляет около 9,7 млн грн. Таким образом, указанными действиями предприятию нанесен ущерб.

Как установило НАБУ, директор КП «МПРС» Виктор Сударев лично общался с работниками ООО «Теком-лизинг» и ООО «Автомобильный Дом» (поставщик автомобилей), еще до объявления торгов, используя собственную электронную почту.

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