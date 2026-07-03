Топливный кризис в россии перекинулся на страны Центральной Азии – Bloomberg

Дефицит бензина в россии начал сказываться на странах Центральной Азии, которые в значительной степени зависят от российских поставок топлива из-за недостаточного собственного производства.

Об этом сообщает Bloomberg.

1 июля 2026, 16:38 Жесткий дефицит бензина в россии: в каких регионах действуют ограничения В результате украинских ударов по российским НПЗ во многих регионах наблюдается дефицит топлива на АЗС. В каких субъектах рф действуют средние и жесткие ограничения на продажу бензина – на инфографике «Слово и дело».

В частности, Кыргызстан обратился к региональным партнерам, среди которых Казахстан, Азербайджан и Туркменистан, с просьбой помочь обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов на внутренний рынок. Однако, в Министерстве энергетики страны заявили, что на данный момент запасов топлива достаточно, а обращение является превентивным шагом.

В то же время в Узбекистане резко выросли цены на бензин. По данным местных СМИ, стоимость бензина марки АИ-92 на товарной бирже с начала июня поднялась почти на 12%. Кроме того, объемы ежедневных поставок бензина на биржу в начале месяца сократились примерно вдвое.

Казахстан, являющийся крупнейшим производителем нефти в регионе, также усиливает меры для недопущения дефицита. Страна запретила железнодорожный экспорт отдельных нефтепродуктов и легких дистиллятов, а также ввела дополнительные ограничения на границе, чтобы остановить нелегальный вывоз топлива.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил чиновникам принять все необходимые меры для предотвращения нехватки топлива, в частности усилить пограничный контроль.

Проблемы с бензином в россии возникли на фоне простоев нефтеперерабатывающих заводов, часть из которых была вызвана атаками украинских дронов. Из-за этого поставки топлива на внутренний рынок сократились.

Россия с 1 апреля запретила экспорт бензина, однако исключения действуют для поставок в рамках межправительственных соглашений, в частности с отдельными країнами Центральной Азии.

Напомним, ранее стало известно, что единственный нефтеперерабатывающий завод в Грузии, принадлежащий Black Sea Petroleum, уже через несколько месяцев полностью прекратит работу с российской нефтью.

Как сообщалось, в самой рф углубляется топливный кризис. Попытки местных автовладельцев перевести транспорт на газ привели к коллапсу, а спрос на установку ГБО вырос на 35%, что вызвало острый дефицит деталей, скачок цен и многомесячные очереди в автосервисах.

Из-за масштабных разрушений собственных НПЗ и энергообъектов в результате ударов ВСУ, россия вынуждена начать морские поставки бензина из Индии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.