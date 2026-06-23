Производство бензина в россии сократилось на четверть – Reuters

Производство бензина в россии упало примерно на 25% на фоне перебоев в работе нефтеперерабатывающих заводов, вызванных ударами украинских беспилотников по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые источники.

16 июня 2026, 17:33 Бензоколонка без бензина: в россии разворачивается топливный кризис На территории россии наблюдается серьезный дефицит горючего. Причиной стали украинские удары по НПЗ, которые являются долгосрочной стратегией.

Сокращение производства уже повлияло на внутренний рынок горючего. Так, в ряде регионов рф фиксируют ограничение продаж бензина и дизеля, рост цен и очереди на автозаправках. Часть предприятий работает с перебоями из-за внеплановых остановок и ремонтных работ после атак.

По данным источников, правительство россии рассматривает возможность импорта горючего, чтобы компенсировать дефицит. Этот вопрос, в частности, обсуждался на совещании под председательством вице-премьера Александра Новака.

Кроме того, изучается возможность субсидирования импортного горючего для сдерживания цен.

Журналисты отмечают, что проблемы на внутреннем рынке уже заставили рф ограничить экспорт бензина и авиационного горючего. По оценкам LSEG и рыночных источников, морской экспорт нефтепродуктов в первой половине июня сократился примерно на 15% по сравнению с предыдущим месяцем.

Тем временем во временно оккупированном Крыму с 21 июня на автозаправочных станциях полностью прекращен отпуск топлива для населения и бизнеса. А в регионах рф ввели ограничения на продажу бензина.

Ранее сообщалось, что российские войска начали маскировать топливозаправщики под гражданский транспорт из-за регулярных ударов Сил обороны Украины по логистическим маршрутам на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

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