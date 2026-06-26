Масштабный топливный кризис в рф: россияне занимают очереди на АЗС почти по всей стране – фото, видео

Вследствие украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам в россии набирает обороты топливный кризис: в соцсетях массово публикуют видео с очередями на АЗС, пустыми колонками и сообщениями о нехватке бензина в разных регионах страны. Пользователи жалуются на перебои с продажей топлива и рост цен, называя ситуацию одной из самых серьёзных за последние годы.

Реакция россиян на масштабный бензиновый кризис – в подборке «Слово и дело».

В Москве и Московской области ситуация с нехваткой топлива продолжает ухудшаться. На части АЗС бензина уже нет, а возле заправок, где топливо ещё доступно, образовались значительные очереди. В частности, на некоторых АЗС сети «Роснефть» водителям приходится ждать заправки от 20 минут до нескольких часов.

В Сочи заправить автомобиль также могут лишь единицы – АЗС аналогично закрыты или же принимают только ограниченное количество автомобилей.

«Пытаюсь заправиться в городе Сочи, проехал три заправки. На двух заправках нет бензина вообще. А вот эта заправка – тут просто паломничество получается. Смотрите, что творится, какие очереди в несколько рядов... Так что, если собираетесь в Сочи на автомобиле – забудьте. Если вы приедете, то отсюда уже точно не уедете. И, похоже, ситуация ухудшается с каждым днём. По поводу лимитов и ограничений я вам не скажу, потому что я заправил 8 литров... Как долго это будет продолжаться – я не знаю, но дай Бог, чтобы как можно быстрее закончилось», – рассказывает один из жителей Сочи.

В российской Уфе с населением более 1,1 млн человек ситуация аналогичная – большинство АЗС закрыты или с огромными очередями в лучшем случае.

«Это всё на заправку. Такая очередь у нас в Уфе. Обстановка такая: все лукойловские заправки закрыты. «Башнефть» – из шести заправок три я объехал, все были закрыты. Ещё три, конечно, с безумной очередью, где-то по 40–50 машин», – жалуется местный житель.

В Иркутске, где проживает около 600 тысяч человек, ситуация не лучше. Одна из местных жительниц решила через соцсети обратиться к властям города.

«Позавчера люди стояли ещё по полтора часа в пробках, и мне уже казалось это каким-то безумием. Сегодня ночью люди стояли по 8 часов в очереди для того, чтобы просто заправить машину бензином... Мало того, что существуют все эти безумные пробки, так ещё и невозможно просто доехать, если тебе не нужно за бензином, потому что все полосы заняты машинами, которые стоят за бензином. У нас с компанией заключён договор с БРК (Байкальская региональная компания), где мы как юридические лица можем заправляться в любое время любым бензином, но у них никогда его нет! Мы часто даже не можем наладить разные моменты, которые нам просто физически необходимы как компании», – жалуется женщина.

К слову, мэр города уже пообещал установить биотуалеты вдоль дорог к АЗС.

В Ростове жители жалуются не только на очереди и пробки, но и на резкий рост цен на топливо. Кроме того, на одной из заправок водители стоят не только в автомобильной очереди, но и подходят к колонкам пешком с пластиковыми и металлическими канистрами.

В городе Краснокаменск, который находится почти на границе с Китаем, также наблюдаются километровые очереди к АЗС.

Город Чита в Забайкальском крае рф практически парализован из-за топливного коллапса. Люди с ночи занимают очереди на АЗС, спят в машинах. В соцсетях сообщают, что в очереди приходится стоять по 7–8 часов.

Бензиновый коллапс наблюдается почти во всех регионах россии. Люди с возмущением обращаются к властям и проводят в пробках к АЗС целые сутки.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что россия потеряла четверть производства бензина на фоне регулярных атак на нефтеперерабатывающие заводы. Также фиксируется сокращение экспорта топлива.

Также сообщалось, что Украина фиксирует существенный рост поставок нефтепродуктов из Беларуси в рф. Так, только за период с января по май объёмы экспорта бензина из Беларуси выросли в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, россия начала переговоры с Казахстаном о поставках около 50 тысяч тонн бензина марки АИ-92 на фоне дефицита топлива на внутреннем рынке.

В то же время, как известно, власти россии пытаются преуменьшить последствия роста цен на бензин и дефицита топлива.

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