В рф из-за дефицита топлива полицию и Росгвардию отправили патрулировать АЗС

Власти Иркутской области россии ввели режим повышенной готовности из-за острого дефицита топлива. На фоне больших очередей возле автозаправочных станций к охране общественного порядка привлекли полицию и Росгвардию.

Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

26 июня 2026, 14:45 Масштабный топливный кризис в рф: россияне занимают очереди на АЗС почти по всей стране – фото, видео В россии набирает обороты топливный кризис: после ударов по НПЗ в большинстве регионов фиксируют дефицит бензина, закрытые АЗС, километровые очереди и рост цен на топливо.

По его словам, силовики будут патрулировать автозаправки, следить за порядком в очередях, а также выявлять случаи незаконной продажи топлива. Нарушителей обещают привлекать к ответственности.

Из-за нехватки топлива на АЗС сети «Роснефть» ввели ограничения для частных автомобилистов. Теперь одному автомобилю разрешено заправить не более 50 литров топлива в сутки. Другие сети могут устанавливать еще более жесткие лимиты.

Кроме того, власти запретили продажу бензина и дизельного топлива в канистры и любые другие емкости. Исключение сделали только для аварийно-спасательных служб, пожарных, скорой помощи, коммунальной техники и аграриев.

Чтобы снизить нагрузку на транспортную систему и ажиотаж на заправках, работодателям рекомендовали максимально перевести на дистанционный формат работы сотрудников, деятельность которых не связана с обеспечением жизнедеятельности населения.

Напомним, топливный кризис в россии начался в результате серии успешных ударов украинских беспилотников по местным нефтеперерабатывающим заводам. Из-за повреждений НПЗ страну охватил масштабный дефицит бензина, а в соцсетях регулярно появляются кадры с огромными очередями у заправок.

Как известно, на фоне постоянных атак объемы производства автомобильного бензина в россии сократились ориентировочно на 25%.

Из-за острой нехватки топлива на внутреннем рынке российские власти готовятся импортировать бензин морскими путями.

Тем временем глава Кремля путин был вынужден публично признать возникновение проблем с топливом в стране из-за ударов по НПЗ и объявил о введении полного запрета на вывоз бензина за границу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.