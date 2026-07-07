В Нидерландах заявили, что исчерпали возможности для военной помощи Украине

Нидерланды больше не имеют возможности предоставлять Украине прямую военную помощь.

Об этом заявила министр обороны страны Дилан Ешильгёз-Зегериус, передает Bloomberg.

По ее словам, Нидерланды продолжат призывать другие страны помогать Киеву, однако сами уже использовали все доступные возможности.

«У Нидерландов больше нет возможностей, потому что мы сделали очень много», – сказала министр в интервью на полях саммита НАТО.

Ешильгёз-Зегериус также прокомментировала запросы Украины относительно дополнительных ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. Она отметила, что страна «достигла предела» своих возможностей.

Как известно, Нидерланды уже потратили 9,1 миллиарда евро (10,4 миллиарда долларов) на военную поддержку Украины. Еще 11,6 миллиарда евро предусмотрено в планах будущих расходов. Кроме того, страна пообещала выделить 1 миллиард евро на программу PURL, в рамках которой европейские союзники оплачивают американское оружие для Украины.

Напомним, страны НАТО на саммите в Анкаре планируют объявить о новых масштабных контрактах на производство вооружения, а также подтвердить дальнейшую военную поддержку Украины. В частности, союзники могут согласовать выделение Киеву €70 млрд помощи и заложить аналогичную сумму на следующий год.

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