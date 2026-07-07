В Нидерландах заявили, что исчерпали возможности для военной помощи Украине

Мир
Читати українською
Министр обороны Нидерландов Дилан Ешильгёз-Зегериус заявила, что страна больше не может предоставлять Украине прямую военную помощь, поскольку уже использовала все доступные ресурсы.
Фото getty images

Нидерланды больше не имеют возможности предоставлять Украине прямую военную помощь.

Об этом заявила министр обороны страны Дилан Ешильгёз-Зегериус, передает Bloomberg.

По ее словам, Нидерланды продолжат призывать другие страны помогать Киеву, однако сами уже использовали все доступные возможности.

«У Нидерландов больше нет возможностей, потому что мы сделали очень много», – сказала министр в интервью на полях саммита НАТО.

Ешильгёз-Зегериус также прокомментировала запросы Украины относительно дополнительных ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. Она отметила, что страна «достигла предела» своих возможностей.

Как известно, Нидерланды уже потратили 9,1 миллиарда евро (10,4 миллиарда долларов) на военную поддержку Украины. Еще 11,6 миллиарда евро предусмотрено в планах будущих расходов. Кроме того, страна пообещала выделить 1 миллиард евро на программу PURL, в рамках которой европейские союзники оплачивают американское оружие для Украины.

Напомним, страны НАТО на саммите в Анкаре планируют объявить о новых масштабных контрактах на производство вооружения, а также подтвердить дальнейшую военную поддержку Украины. В частности, союзники могут согласовать выделение Киеву €70 млрд помощи и заложить аналогичную сумму на следующий год.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Оружие Нидерланды Война с Россией Вооружение Военная помощь Украине Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Выше Сербии и Молдовы: Украина вошла в ТОП-5 экономик Европы, которые будут развиваться быстрее всего
В Нидерландах заявили, что исчерпали возможности для военной помощи Украине
Топливный кризис: в сети появилась онлайн-карта с наличием бензина на российских АЗС
Украина передала ЕС перечень западных компонентов, обнаруженных в ракетах рф
Зеленский ввел санкции против поставщиков для российского ВПК и пропагандистов
САП обжаловала оправдание руководителя Морской спасательной службы
Силы обороны ударили по предприятиям ВПК рф и нефтебазе аэродрома «Белгород
Бойцы СБС поразили восемь танкеров «теневого флота» рф в Черном море
США ведут переговоры с Европой о совместном производстве ракет ПВО – Reuters
ВАКС в очередной раз продлил обязанности обвиняемому экс-замминистра
Больше новостей