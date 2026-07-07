ВАКС в очередной раз продлил обязанности обвиняемому экс-замминистра

Высший антикоррупционный суд продлил до 13 мая срок действия обязанностей, возложенных на бывшего заместителя министра аграрной политики и продовольствия Маркияна Дмитрасевича. САП обвиняет его в причастности к делу бывшего министра агрополитики Николая Сольского.

Такое решение 23 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд заключил под стражу Дмитрасевича. Альтернативой ему определили 20,28 млн грн залога. Эти средства внесли и подозреваемый вышел из-под стражи. На него возложили следующие обязанности: прибывать по каждому требованию; не отлучаться за пределы Киева без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения по поводу обстоятельств дела с другими подозреваемыми, свидетелями и определенными лицами; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Позже с него сняли браслет и отменили обязанность не отлучаться за пределы Киева без разрешения. Поэтому прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил еще раз продлить действие остальных обязанностей.

«Ходатайство прокурора САП о продлении срока действия обязанностей, – удовлетворить. Продлить на два месяца, то есть до 23 августа 2026 года, срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого (Дмитрасевича – ред.)», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении министру агрополитики Николаю Сольскому, его заместителю и другим фигурантам. По версии следствия, участники схемы обеспечили уничтожение документов, на основании которых два госпредприятия в Сумской области обладали правом постоянного пользования землей. Из-за их отсутствия областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков. Из-за чего учасники завладели землей в Сумской области.

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