Выше Сербии и Молдовы: Украина вошла в ТОП-5 экономик Европы, которые будут развиваться быстрее всего

Украина вошла в пятерку рейтинга экономического роста европейских стран в течение 2027–2031 годов с прогнозируемым средним показателем на уровне около 3,8% в год.

Об этом сообщает Международный валютный фонд в новом исследовании World Economic Outlook.

По прогнозу МВФ, экономика Украины будет развиваться быстрее экономик Сербии и Молдовы, что позволяет нашей стране закрепиться на 3-й позиции в ТОП-5.

5 июня 2026, 14:24 Международные резервы Украины в мае сократились до 45,7 млрд долларов Международные резервы Украины в мае сократились на 5,2% и по состоянию на 1 июня составили 45,73 млрд долларов. Причиной стали валютные интервенции НБУ и выплаты по государственному долгу.

Эксперты МВФ утверждают, что Еврозона будет расти в среднем на 1,2% в год с 2027 по 2031 год. Для сравнения, мировая экономика будет расти в среднем на 3,2% в год на протяжении того же периода. Развивающиеся страны Азии будут демонстрировать среднегодовой рост на уровне 4,6%.

Экономический рост европейских стран будет сдерживать высокий уровень госдолга, старение населения, низкая продуктивность труда, длительное сохранение высоких цен на энергоносители и геополитическая неопределенность. На этом фоне пять небольших европейских экономик будут демонстрировать значительно более высокие темпы развития. Они будут расти почти вдвое быстрее.

Украина занимает третье место среди этой пятерки с прогнозируемым ростом в 3,8% в год. Пиковым годом роста в МВФ назвали 2028 год – в этот период ожидаются показатели на уровне 4,2%. Прогноз для Украины построен на реконструкционном сценарии. Фонд исходит из предположения, что боевые действия утихнут и восстановление начнется быстро. Это должно обеспечить приток инвестиций, которые, по оценке Всемирного банка, уже приближаются к 600 млрд долларов.

27 мая 2026, 16:51 НБУ опубликовал новый прогноз для украинской экономики НБУ обновил экономический прогноз: в 2026 году ожидается рост ВВП на 1,3%, постепенное замедление инфляции до 5% в 2028 году и рост реальных зарплат почти на 12%.

В то же время МВФ сам предостерегает: если боевые действия продолжатся – прогноз резко ухудшится. Альтернативный сценарий – всего 1% роста в 2027 году.

Пятое место занимает Молдова, имея средний показатель в 3,5% в год. После серии шоков (война на границе, энергетический кризис, засуха) страна восстанавливается благодаря средствам ЕС и реформам в рамках евроинтеграции.

На 4 позиции Сербия. Средний показатель роста – 3,52% в год. Главный катализатор ближайшего будущего – Expo 2027 в Белграде, который уже запустил строительный и инфраструктурный суперцикл.

Немного опережает Украину Косово, имея показатель около 4% в год. Здесь рост держится на потреблении домохозяйств, диаспоральных переводах и молодой рабочей силе.

А вот возглавляет ТОП-5 Мальта. Эксперты МВФ считают, что ее экономика будет расти на 4% ежегодно. Остров десятилетиями рос на 7% благодаря туризму, онлайн-гемблингу и финансовым услугам. Сейчас модель взрослеет, и будущий рост будет зависеть от производительности, а не от наплыва иностранных работников.

Напомним, в первом полугодии 2026 года более трети (37%) расходов бюджета Украины покрывалось за счет международной помощи. Поэтому, чтобы сохранить финансовую стабильность, Киев и в дальнейшем должен выполнять условия международных партнеров в рамках меморандума с МВФ, Ukraine Facility и других.

Также весной Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в 2026 году почти на 2%.

А эксперты Всемирного банка отмечали, что рост экономики Украины в 2026 году замедлится с 2% до 1,2%, а в 2027 году ожидается его ускорение до 4% в случае окончания боевых действий.

Тем временем Национальный банк Украины обновил макроэкономический прогноз и представил обновленную оценку состояния экономики в Инфляционном отчете.

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