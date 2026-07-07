Международные резервы Украины выросли в июне

Международные резервы Украины по итогам июня выросли на 12,1% и по состоянию на 1 июля достигли 51,27 млрд долларов США.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

16 октября 2025, 18:10 Какие страны имеют наибольшие и наименьшие резервы центральных банков Наибольшие резервы центрального банка имеет Китай. За ним – Япония, США и Швейцария. Сравнение резервов центральных банков стран мира – на инфографике.

Главной причиной такого роста стало поступление значительной международной финансовой помощи, превысившей расходы государства на погашение долгов и интервенции НБУ на валютном рынке.

Так, в июне на валютные счета правительства поступило более 11,3 млрд долларов. Из них 6,82 млрд долларов Украина получила от Европейского Союза, еще 4,5 млрд долларов – через механизмы Всемирного банка. Отдельно ЕС перечислил 4,4 млрд долларов в рамках программы Ukraine Support Loan, однако эти средства имеют целевое назначение, поэтому к международным резервам их не отнесли.

Вместе с тем, в июне на погашение и обслуживание государственного долга в иностранной валюте было направлено почти 270 млн долларов. Еще 171,5 млн долларов страна выплатила Международному валютному фонду.

Также Национальный банк продал на валютном рынке более 5,1 млрд долларов, чтобы поддержать стабильность гривны.

По оценке НБУ, нынешний объем международных резервов достаточен для финансирования 5,2 месяца будущего импорта.

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