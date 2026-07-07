Премьер Канады анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 900 млн долларов

Канада в ближайшие месяцы предоставит Украине новый пакет оборонной помощи на сумму около 900 млн долларов.
Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи с президентом Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО, сообщает Укринформ.
По словам главы канадского правительства, средства будут направлены на среднесрочную поддержку украинских Сил обороны. Речь идет о поставках военной техники, боеприпасов, другого необходимого оборудования, а также усилении ПВО.
Кроме того, Канада продолжит вносить вклад в поддержку украинского энергетического сектора.
«Канада объявит о выделении около 900 миллионов долларов на среднесрочную оборонную поддержку Украины. Под среднесрочной я имею в виду поддержку, которая будет предоставлена в ближайшие месяцы», – подчеркнул Карни.
Напомним, недавно стало известно, что Украина будет просить у союзников дополнительные $20 млрд для усиления ударов по рф.
Также сообщалось, что Канада выделила более 50 млн долларов на гуманитарную помощь Украине
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