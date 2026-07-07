Премьер Канады анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 900 млн долларов

Национальная безопасность
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Канада предоставит Украине новый пакет оборонной помощи на сумму около 900 млн долларов, сообщил премьер-министр Карни.
Фото: Getty Images

Канада в ближайшие месяцы предоставит Украине новый пакет оборонной помощи на сумму около 900 млн долларов.

Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи с президентом Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО, сообщает Укринформ.

Закупка американского оружия для ВСУ через PURL: сколько денег внесли союзникиВ этом году в рамках инициативы PURL необходимо собрать 15 миллиардов долларов на закупку американского вооружения для украинских военных. Пока что собрано лишь около 1 миллиарда. Подробнее – на инфографике.

По словам главы канадского правительства, средства будут направлены на среднесрочную поддержку украинских Сил обороны. Речь идет о поставках военной техники, боеприпасов, другого необходимого оборудования, а также усилении ПВО.

Кроме того, Канада продолжит вносить вклад в поддержку украинского энергетического сектора.

«Канада объявит о выделении около 900 миллионов долларов на среднесрочную оборонную поддержку Украины. Под среднесрочной я имею в виду поддержку, которая будет предоставлена ​​в ближайшие месяцы», – подчеркнул Карни.

Напомним, недавно стало известно, что Украина будет просить у союзников дополнительные $20 млрд для усиления ударов по рф.

Также сообщалось, что Канада выделила более 50 млн долларов на гуманитарную помощь Украине

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