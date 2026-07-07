В Белом доме назвали время встречи Зеленского с Трампом в Анкаре

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленский пройдет на полях саммита НАТО в среду, 8 июля.

Соответствующая информация появилась в графике, который был составлен Белым домом.

6 июля 2026, 15:29 Анкара без иллюзий: что НАТО может дать Украине – и чего снова не даст Саммит НАТО в Анкаре вряд ли принесет Украине прорыв в вопросе членства, но может закрепить новую формулу отношений: Киев как контрибьютор безопасности, а не только получатель помощи. Главные ожидания - ПВО, ракеты, поддержка ОПК и гарантии финансирования.

Согласно плану американской стороны, встреча Трампа и Зеленского состоится в 07:30 по вашингтонскому времени (в 14:30 по Киеву).

Ожидается, что переговоры пройдут на территории президентского комплекса Бештепе и продлятся до 15:30 по Киеву.

Зеленский уже рассказал, что намерен обсудить с лидером США «разные темы», но ключевым будет вопрос предоставления Украине ракет к системам Patriot.

«Сегодня важно найти способ как можно быстрее и в как можно большем количестве получить ракеты для систем Patriot...Это самое важное, что мы будем обсуждать», – сказал он.

Напомним, недавно сообщалось, что американская администрация изучает возможность предоставления лицензий оборонным компаниям на производство американского вооружения в Европе и Украине. В частности, Трамп может обратиться с таким предложением к компаниям в США.

На инфографике «Слово и дело» – какие страны и сколько систем ПВО передали Украине за годы большой войны.

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