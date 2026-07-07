Армия рф атаковала Харьков авиабомбами: есть жертва и раненые

Российская оккупационная армия днем 7 июля атаковала Харьков авиационными бомбами. Под ударом врага оказался Шевченковский район города. Там погиб человек, также известно по меньшей мере о 16 пострадавших.
Об этом сообщили городской глава Харькова Игорь Терехов и начальник ОВА Олег Синегубов в Телеграм-каналах.
«Есть попадания трех вражеских КАБов по Шевченковскому району. По состоянию на эту минуту – один человек погиб, еще 13 пострадали», – написал Игорь Терехов.
Также он сообщил, что вокруг есть поврежденные дома, горели припаркованные автомобили.
По данным начальника ОВА Олега Синегубова, сейчас медики госпитализировали пострадавших в результате атаки рф. Среди них – двое с тяжелыми травмами.
Также среди раненых трое детей из одной семьи: 9-летняя девочка и мальчики 7 и 4 лет. Они получили острую реакцию на стресс.
Напомним, тем временем в Киеве до 19 человек возросло количество погибших в результате массированной российской атаки в ночь на 6 июля.
Как известно, в ночь на 6 июля россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 68 ракет различных типов и более 350 ударных беспилотников. Основной удар враг нанес по Киеву.
Также мы сообщали, что в ночь на вторник, 7 июля, российские войска совершили атаку по Украине, применив 123 ударных беспилотника различных типов. Силы противовоздушной обороны обезвредили большинство вражеских целей.
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