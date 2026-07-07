Зеленский рассказал, сколько окупантов ежемесячно уничтожают Силы обороны

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны ежемесячно ликвидируют около 30 тысяч российских военных.

Заявление прозвучало во время выступления на на Форуме оборонных индустрий НАТО в Анкаре.

16 июня 2026, 17:13 Зеленский зовёт путина на разговор. Почему Киеву нужна встреча, которой боится Кремль Почему Киев продолжает добиваться личной встречи с путиным, несмотря на нежелание Кремля идти на прямой диалог? Какие возможности и риски несут такие переговоры для Украины, и способна ли одна встреча приблизить мир или стать новой политической ловушкой.

По словам главы государства, только в июне потери армии рф составляли около 29 тысяч человек, а каждый случай поражения имеет документальное подтверждение.

«Представьте этот масштаб. Только в июне почти 29 тысяч российских солдат были уничтожены. У нас есть видеоподтверждение каждого из этих уничтожений. И подавляющее большинство из них были уничтожены с помощью дронов», – заявил Зеленский.

Президент добавил, что приведенные цифры свидетельствуют о трансформации войны, поскольку значительную роль в нанесении потерь противнику сегодня играют беспилотные системы.

Напомним, недавно президент Зеленский отреагировал на заявления рф о захвате Константиновки в Донецкой области. По его словам, реальная ситуация в городе сильно отличается от заявлений путина.

Зеленский также говорил, что Украина способна оперативно создать условия, при которых россия будет вынуждена выбрать мир. Однако для этого необходимо решение международных партнеров относительно поддержки.

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