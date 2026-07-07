Федоров показал кадры спецоперации, которая остановила наступление рф на полгода

Национальная безопасность
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Министр обороны Украины Михаил Федоров обнародовал уникальные кадры спецоперации, в ходе которой было поражено 1180 вражеских целей оккупантов.
Генеральный штаб ВСУ

Украина провела уникальную спецоперацию «Ашан», которая остановила механизированное наступление российских оккупантов на полгода.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров и обнародовал уникальные кадры в Телеграм-канале.

«Операция «Ашан» – один из примеров того, как технологии, разведка и качественное планирование позволяют системно ослаблять наступательный потенциал противника», – прокомментировал кадры министр.

От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рфУкраинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

Федоров рассказал, что средства на эту операцию были выделены еще в прошлом году решением Ставки.

«Мы накопили специально разработанные дроны, собрали необходимые разведывательные данные и подготовили масштабный удар по технике противника в глубоком тылу. Только за трое суток Силы обороны поразили 949 вражеских целей. После операции враг отвел значительную часть техники от линии фронта, а на восстановление потерь ему понадобились месяцы», – написал министр.

А несколько недель назад Силы обороны повторили операцию. Но на этот раз основной целью стала вражеская артиллерия.

«Для второго этапа операции был разработан новый боеприпас для поражения артиллерии. Результат – 231 пораженная цель, из которых 171 уничтожена», – сообщил Федоров.

Всего, по данным Минобороны, за два этапа операции «Ашан» Силы обороны поразили 1180 вражеских целей.

«Каждая такая операция – это не только уничтоженная техника. Это сорванные планы врага, меньше возможностей для его наступления и больше шансов сохранить жизни наших военных», – подчеркнул министр обороны и поблагодарил спецотряд Lasarʼs Group НГУ, 412 ОБрБС NEMESIS и всех остальных военных, которые ее реализовали.

Напомним, 7 июля воины Сил обороны ударили по ряду важных объектов противника на территории рф и ВО территориях Украины. В частности, поражены 2 предприятия ВПК в Брянской области, нефтебаза аэродрома в Белгороде, мосты и другие объекты оккупантов.

А накануне под атакой Сил обороны оказался НПЗ в Омске. Он был поражен обновленными дронами Fire Point.

Также бойцы Сил специальных операций и Сил беспилотных систем поразили танкеры оккупантов в море. В частности, атакована нефтебаза в оккупированной Керчи и два ЗРК С-400 в Брянской области рф.

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