Единственный грузинский НПЗ прекратит переработку нефти из россии

Единственный нефтеперерабатывающий завод Грузии, принадлежащий компании Black Sea Petroleum, в ближайшие месяцы полностью откажется от переработки российской нефти.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

29 июня 2026, 15:48 Стратегические нефтяные резервы стран: у кого больше всего черного золота Стратегические запасы нефти выросли в хранилищах США, Германии, Франции, Италии и Испании, а сократились – в Японии, Турции и Великобритании.

Согласно плану, уже с августа-сентября 2026 года предприятие перейдет на сырье исключительно нероссийского происхождения.

В компании подчеркнули, что диверсификация поставок откроет доступ к более прибыльным международным рынкам сбыта нефтепродуктов.

По данным Black Sea Petroleum, в первом полугодии 2026 завод переработал более 650 тысяч тонн сырья.

Напомним, недавно сообщалось, что Соединенные Штаты снова ввели в полном объеме санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

На инфографике «Слово и дело» – какие страны заплатили больше всего за российскую нефть, газ и уголь.

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