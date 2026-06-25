Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ против россии

Национальная безопасность
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Президент утвердил проведение новой 40-дневной операции Службы безопасности Украины, направленной на усиление влияния на россию.
Фото: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский утвердил проведение новой 40-дневной «операции влияния» Службы безопасности Украины на российскую федерацию.

Об этом глава государства сообщил после доклада и.о. главы СБУ генерал-майора Евгения Хмары.

Бензоколонка без бензина: в россии разворачивается топливный кризисНа территории россии наблюдается серьезный дефицит горючего. Причиной стали украинские удары по НПЗ, которые являются долгосрочной стратегией.

По словам Зеленского, операция будет проведена ради побуждения россии к завершению войны.

«Важно, что СБУ уже несколько месяцев подряд демонстрирует наиболее высокие показатели защиты позиций Украины на фронте благодаря применению дронов разных типов. ЦСО «Альфа» является лидером по результатам поражений личного состава и техники сил оккупанта», – написал президент.

Он добавил, что также обсудил с руководителем СБУ вызовы во внутренней безопасности Украины.

Напомним, накануне Зеленский сообщил, что украинская разведка фиксирует углубление проблем в россии и на временно оккупированных территориях, в частности, в Крыму.

До этого украинская разведка перехватила внутренние российские документы с реальной оценкой последствий ударов Сил обороны. Силовикам рф приказали отреагировать на ситуацию и переместить системы ПВО из регионов в Москву и к Керченскому мосту.

Президент Зеленский также заявил, что Украина способна заставить россию выбрать мир при одном условии.

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