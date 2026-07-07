Оккупанты совершили ряд атак на Запорожье, есть погибшие и более 10 раненых

В Запорожье в результате ряда дроновых атак рф погибли два человека, еще по меньшей мере 13 человек получили ранения.

Об этом сообщили начальник ОВА Иван Федоров и пресс-служба Запорожского горсовета.

Как отмечается, в частности, в понедельник вечером, 6 июля, российские оккупанты нанесли удар по очередной АЗС в областном центре. Среди раненых есть ребенок.

«Российский беспилотник ударил по территории АЗС в областном центре. Повреждены находившиеся там автомобили. Ранения получили девять гражданских, в том числе восьмилетний мальчик», – говорится в сообщении.

По данным местных властей, по состоянию на 20:40 понедельника в результате удара погибли 18-летняя девушка и 41-летний мужчина.

При этом поздно вечером россияне снова атаковали беспилотниками Запорожье, в результате нового обстрела были ранены четыре человека, им оказывают медицинскую помощь.

«Враг продолжает терроризировать наших жителей, атакуя беспилотниками Запорожье», – говорится в сообщении.

В горсовете уточнили, что на фоне постоянных российских атак на Запорожье в течение последней недели почти 140 людей пострадали, а число погибших превысило 10.

«Только за неделю Запорожье пережило почти сотню вражеских ударов. Управляемые авиабомбы, «шахеды», FPV-дроны – россия методично бьет по городу», – заявила секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко.

Напомним, в воскресенье вечером, 5 июля, россияне в очередной раз атаковали жилой район Запорожья. В результате авиаудара один человек погиб, еще 13 получили ранения.

Также, как известно, в Киеве количество жертв в результате массированной российской атаки в ночь на понедельник, 6 июля, увеличилось уже до 16 человек.

A число жертв массированной ночной атаки россии на Киевскую область увеличилось до восьми человек, а пострадавших уже 48.

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