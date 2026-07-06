Ночная атака россии: в Киевской области уже 8 погибших, пострадавших также стало больше

Количество жертв массированной ночной атаки россии на Киевскую область увеличилось до восьми человек, а пострадавших уже 48.

Об этом сообщил руководитель Киевской ОВА Николай Калашник.

Он рассказал, что 20 пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения. Три человека находятся в тяжелом состоянии, врачи оказывают им интенсивную помощь и делают все возможное, чтобы спасти жизнь.

Больше всего пострадавших зафиксировано в Бучанском районе, где ранения получили 35 человек. Еще пострадавшие есть в Бориспольском, Броварском и Фастовском районах Киевской области.

«Россия в очередной раз целенаправленно бьет по мирным людям, разрушает дома, уносит жизни и калечит судьбы. За каждое такое преступление должно последовать справедливое наказание», – подчеркнул Калашник.

Напомним, в ночь на 6 июля россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 68 ракет различных типов, в том числе «Цирконы», «Искандеры», «Калибры» и другие виды. Кроме того, противник выпустил 351 ударный дрон. Под массированной атакой противника снова оказались Киев и область.

Ранее сообщалось о семи погибших на Киевщине и еще 29 пострадавших, которые находились в больницах.

А в столице количество жертв в результате массированной российской атаки в ночь на понедельник увеличилось до 15 человек. Пострадали по меньшей мере 56 человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.