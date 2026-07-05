Рф ударила по Запорожью: в многоэтажке разрушена стена с 1 по 5 этаж, есть раненые

В ночь на 5 июля российские войска нанесли не менее пяти ударов по Запорожью. В результате атаки повреждена жилая застройка, критическая инфраструктура и автомобили. Предварительно известно о трех пострадавших, среди которых есть ребенок.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, один из российских ударов пришелся по жилому кварталу. В результате взрыва разрушена стена многоэтажного дома с первого по пятый этаж. Также повреждены окна дома и припаркованные рядом автомобили.

Помимо жилой застройки, вражеская атака зацепила объекты критической инфраструктуры города.

Сначала сообщалось об одном пострадавшем, однако позже количество травмированных возросло до трех. Среди них – один ребенок.

На месте работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Напомним, за последние двое суток Запорожье пережило несколько атак. В частности, 4 июля под ударом оказался один из жилых районов города – ранения получили четыре человека, среди которых 10-летний ребенок.

До этого вечером, 3 июля, россияне попали FPV-дронами по отделению «Новой почты», где погиб сотрудник компании. В тот же вечер враг атаковал местное промышленное предприятие. Как известно, этот обстрел унес жизни двух человек, а еще 17 человек получили ранения различной степени тяжести.

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