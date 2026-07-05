На Одесчине мужчина в СОЧ подорвал гранату, ранены полицейские

Общество
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В Подольском районе Одесской области мужчина, находившийся в статусе СОЧ, подорвал гранату во время проверки документов.
Getty Images

В Подольском районе Одесской области мужчина, находившийся в статусе СОЧ, подорвал гранату во время проверки документов. В результате взрыва ранения получили двое полицейских и сам правонарушитель.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел 5 июля. По предварительным данным, экипаж группы реагирования патрульной полиции остановил водителя мопеда за нарушение правил дорожного движения.

В ходе проверки документов правоохранители установили, что 52-летний мужчина находится в статусе СОЧ. После этого мужчина достал гранату и начал угрожать ее применением. Через несколько мгновений произошел взрыв.

В результате инцидента ранения получили двое полицейских, а также сам мужчина, приведший в действие взрывное устройство. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего действиям участников будет дана соответствующая правовая квалификация.

Напомним, 2 июля в Каменском Днепропетровской области во время проведения мобилизационных мероприятий произошел взрыв гранаты, в результате которого ранения получили три человека.

В то же время в июне на Закарпатье мужчина угрожал взорвать боевую гранату в доме, где находились его жена и двое детей. Жителей дома эвакуировали, а злоумышленника задержали.

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Взрыв Уголовное дело Одесская область Военные Граната СВР СОЧ
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