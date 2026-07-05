ОПЕК+ планирует увеличить добычу нефти в августе – СМИ

Страны ОПЕК+ намерены согласовать очередное увеличение добычи нефти. Соответствующее решение могут принять во время онлайн-заседания, запланированного на 6 июля.

Об этом пишет Reuters.

29 июня 2026, 15:48 Стратегические нефтяные резервы стран: у кого больше всего черного золота Стратегические запасы нефти выросли в хранилищах США, Германии, Франции, Италии и Испании, а сократились – в Японии, Турции и Великобритании.

По предварительным данным, участники альянса достигли принципиального согласия относительно увеличения квот на 188 тысяч баррелей в сутки начиная с августа. Если решение будет утверждено, оно станет продолжением аналогичных шагов, принятых на июнь и июль.

Собеседники агентства отмечают, что именно такой объем увеличения на данный момент является наиболее вероятным вариантом.

С апреля по июль семь ключевых участников ОПЕК+, в состав которой входят страны ОПЕК и их союзники, в частности россия, уже повысили свои квоты почти на 800 тысяч баррелей в сутки. Ожидается, что новое решение будет способствовать увеличению мирового предложения нефти на фоне стабилизации экспорта через Ормузский пролив после недавней напряженности в регионе.

В то же время цены на нефть вернулись к уровням, которые наблюдались до обострения ситуации на Ближнем Востоке. На рынок продолжают влиять более слабый спрос со стороны Китая, рост поставок из стран вне региона и использование стратегических нефтяных резервов, координируемое Международным энергетическим агентством.

Напомним, 22 июня Соединенные Штаты сняли все ограничения для сделок, направленных на производство, продажу и поставку нефтепродуктов иранского происхождения. Решение будет действовать 60 дней.

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