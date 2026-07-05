ОПЕК+ планирует увеличить добычу нефти в августе – СМИ

Мир
Читати українською
Страны ОПЕК плюс планируют согласовать новое увеличение добычи нефти с августа. По данным Reuters, речь идет о дополнительных 188 тысячах баррелей в сутки.
Reuters

Страны ОПЕК+ намерены согласовать очередное увеличение добычи нефти. Соответствующее решение могут принять во время онлайн-заседания, запланированного на 6 июля.

Об этом пишет Reuters.

Стратегические нефтяные резервы стран: у кого больше всего черного золотаСтратегические запасы нефти выросли в хранилищах США, Германии, Франции, Италии и Испании, а сократились – в Японии, Турции и Великобритании.

По предварительным данным, участники альянса достигли принципиального согласия относительно увеличения квот на 188 тысяч баррелей в сутки начиная с августа. Если решение будет утверждено, оно станет продолжением аналогичных шагов, принятых на июнь и июль.

Собеседники агентства отмечают, что именно такой объем увеличения на данный момент является наиболее вероятным вариантом.

С апреля по июль семь ключевых участников ОПЕК+, в состав которой входят страны ОПЕК и их союзники, в частности россия, уже повысили свои квоты почти на 800 тысяч баррелей в сутки. Ожидается, что новое решение будет способствовать увеличению мирового предложения нефти на фоне стабилизации экспорта через Ормузский пролив после недавней напряженности в регионе.

В то же время цены на нефть вернулись к уровням, которые наблюдались до обострения ситуации на Ближнем Востоке. На рынок продолжают влиять более слабый спрос со стороны Китая, рост поставок из стран вне региона и использование стратегических нефтяных резервов, координируемое Международным энергетическим агентством.

Напомним, 22 июня Соединенные Штаты сняли все ограничения для сделок, направленных на производство, продажу и поставку нефтепродуктов иранского происхождения. Решение будет действовать 60 дней.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS

и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»
Нефть ОПЕК ОПЕК +
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Склады, связь и топливо: СБУ поразила важные объекты рф в Запорожской области
На Одесчине мужчина в СОЧ подорвал гранату, ранены полицейские
ОПЕК+ планирует увеличить добычу нефти в августе – СМИ
В Словакии провалился референдум по выплатам Фицо и восстановлению антикоррупционных органов
В Германии больше не видят необходимости передавать Украине Taurus
Зеленский назвал количество ракет и дронов, которыми россияне атаковали Украину в течение недели
Сили обороны поразили аэродром в Крыму, склады боеприпасов и мосты на оккупированных территориях
Более 200 тысяч целей за месяц: Федоров назвал результаты ударов по армии рф
Генштаб показал видео из Константиновки после фейковых заявлений рф о ее оккупации
Проблемы не только с топливом: украинские дроны ударили еще по одной важной отрасли рф
Больше новостей