В большинстве регионов рф введены ограничения на продажу топлива – Reuters

Украинские удары по энергетической инфраструктуре привели к распространению дефицита топлива в россии. Ограничения на продажу бензина действуют почти во всех регионах страны, больше всего – на временно оккупированных территориях Украины, юге рф и в Сибири.

Об этом сообщает Reuters.

26 июня 2026, 14:45 Масштабный топливный кризис в рф: россияне занимают очереди на АЗС почти по всей стране – фото, видео В россии набирает обороты топливный кризис: после ударов по НПЗ в большинстве регионов фиксируют дефицит бензина, закрытые АЗС, километровые очереди и рост цен на топливо.

По данным агентства, перебои с поставками топлива сначала охватили оккупированный Крым, а затем распространились на южные регионы россии и даже Москву, которая ранее избегала таких проблем.

Во многих регионах автомобилистам продают ограниченные объемы бензина. Самые жесткие ограничения действуют в оккупированном Крыму, где местные власти приостановили продажу топлива частным водителям, сократили часы работы заправок, а также ограничили работу общественного транспорта и кафе.

В Севастополе, где власти разрешили ограниченную продажу бензина, водители стояли в очередях, покупая топливо по цене около 189 рублей за литр – почти втрое дороже обычной стоимости.

Дефицит также зафиксировали в Ростове-на-Дону. На некоторых АЗС топливные колонки были закрыты с надписями «топлива нет», а отдельные станции временно прекратили продажу.

Российский диктатор владимир путин признавал, что атаки украинских беспилотников вызвали проблемы с поставками топлива в отдельных регионах, однако заявил, что ситуацию якобы контролируют.

В Москве после удара украинских дронов по одному из нефтеперерабатывающих объектов цены на крупных АЗС в основном остались без изменений. В то же время в некоторых районах города образовались очереди, а на частных заправках стоимость бензина выросла более чем на 10% – примерно до 80 рублей за литр.

Напомним, топливный кризис в россии начался в результате серии успешных ударов украинских беспилотников по местным нефтеперерабатывающим заводам. Из-за повреждения НПЗ страну охватил масштабный дефицит бензина, а в соцсетях регулярно появляются кадры с огромными очередями возле заправок.

Как известно, на фоне постоянных атак объемы производства автомобильного бензина в россии сократились ориентировочно на 25%.

Из-за острой нехватки топлива на внутреннем рынке российские власти готовятся импортировать бензин морскими путями.

А власти Иркутской области россии ввели режим повышенной готовности из-за острого дефицита топлива. На фоне больших очередей возле автозаправочных станций к охране общественного порядка привлекли полицию и Росгвардию.

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